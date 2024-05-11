公親變事主！9惡煞衝檳榔攤西瓜刀狂砍...老闆重傷　警循線拘6人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區經營檳榔生意的吳姓男子，4月10日深夜有9名男子分持棍棒、開山刀登門，沒說幾句話就棍棒齊飛將吳男砍成重傷後逃逸，中壢警方獲報後組成專案小組，循線查獲張姓男子等6人到案，警方查出，吳男疑似捲入友人糾紛被誤會，警方偵訊後依殺人未遂、妨害秩序與毀損等罪嫌將張姓男子6人移送桃園地檢署偵辦，並持續追查3名在逃共犯到案。

▲桃園市中壢區檳榔攤吳姓業者4月10日深夜遭9名惡煞登門砍傷，頭部傷口仍包紮中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，4月10日深夜11時許，警方接獲通報中壢區中正路有打群架糾紛，大崙派出所立即派員趕往現場，趕到現場時將奄奄一息的吳姓男子送醫急救，所幸及時送醫撿回一命。

▲桃園市中壢區檳榔攤吳姓業者4月10日深夜遭9名惡煞登門砍傷，雙手傷痕累累。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方組成專案小組調查，迅速於當日凌晨將其中涉案的25歲張姓男子、26歲劉姓男子、24歲邱姓男子、32歲徐姓男子、24歲王姓男子、37歲黃姓男子等6名涉案男子拘捕到案，並查扣作案用之棍棒與開山刀等證物。

據了解，吳男疑似捲入友人糾紛導致公親變事主，吳男向警方指稱，當晚9名作案男子他都不認識，但應該是其中一名友人幕後唆使；中壢警方強調，將持續循線追查在逃3人到案，警方訊後依殺人未遂、妨害秩序、毀損等罪嫌將到案6人移送桃檢偵辦。