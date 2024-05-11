桃園女闖紅燈硬過街　好心賓士禮讓...下秒外送員急衝鏟翻她

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區介壽路一段昨（10）日下午，邱姓婦人徒步穿越時，疑似未注意行人穿越道號誌已轉為紅燈仍在車陣中強行通過，結果外送員發現後閃避不及直接撞飛，所幸雙方僅擦挫傷；八德警方為外送員酒測，酒測值為零，肇事責任則由警方調查釐清。

八德警方指出，73歲的邱姓婦人昨天下午5時許，徒步欲穿越八德區介壽路一段、前程街口，疑似未注意行人號誌已由綠燈轉為紅燈仍強行穿越，結果在車陣中緩慢通行，行經路口的汽機車都沒禮讓直接經過，好不容易有一輛賓士車停下禮讓，邱婦於是走過馬路，一輛車貼身開過後，25歲游姓男子騎機車通過，被內側車子擋住視線，等到發現邱婦在眼前時閃避不及，人車滑倒向前猛衝，並把邱婦鏟翻，2人都倒地。

▲桃園市邱姓婦人昨天下午徒步穿越介壽路，疑似未注意號誌已轉換為紅燈，被直行外送員撞上瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方據報到場處理，發現邱婦、游男雙方均有擦挫傷，所幸均意識清醒，警方為游男酒測，酒測值為零，肇事責任則由警方調查釐清。

警方呼籲，行人穿越馬路時，應注意交通號誌並查看左右來車，確認可通行需迅速穿越，汽機車駕駛人行經市區道路路口，亦應減速慢行，注意禮讓行人，共同維護道路交通安全。

▲桃園市邱姓婦人昨天下午徒步穿越介壽路，疑似闖紅燈被直行外送員撞上人車倒地。（圖／記者沈繼昌翻攝）