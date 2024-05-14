　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫出席520鄭文燦就撤告　洪孟楷：就職典禮變意氣之爭工具？

▲▼洪孟楷出席黨團大會前 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲洪孟楷聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

準總統賴清德520就職，傳國民黨主席朱立倫收到邀請函同時，也收到行政院副院長鄭文燦提告妨害名譽自訴案的訴狀，讓朱不願出席520；鄭文燦13日回應，若朱會出席520，他願意撤告。國民黨立委洪孟楷今日表示，難道總統就職典禮變成意氣之爭的工具嗎？實在很奇怪。

洪孟楷指出，沒想到鄭文燦再次提告，不知道為何他過不去，且現在鄭文燦又說朱立倫出席就撤告，「難道總統就職典禮變成意氣之爭的工具嗎？很奇怪」。

洪孟楷表示，這幾天國民黨就一直強調，黨團大會一致決議不出席，但不代表要杯葛，他們預祝典禮順利圓滿，希望中華民國國運昌隆，可以理性攻防，但是對於國家不會兒戲。

洪孟楷也說，過去民進黨在2008年時，形容前總統馬英九就職典禮是國民黨慶功宴，如今國民黨沒有這樣想，當時柯建銘就說，「國民黨慶功宴，我們去幹麻」，國民黨團即便不出席也祝福圓滿、中華民國國運昌隆。

洪孟楷強調，希望執政黨將就職典禮變成要箝制在野黨、威脅在野黨主席出席與否的工具，這就模糊焦點，不知道這是否為賴清德授意，還是鄭文燦的意思。既然這是賴清德的就職典禮，應該尊重賴清德這位主角，任何人都不應做文章。
 

ET快訊
玉兔辣穿比基尼！　轉身火辣曲線全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

520前夕「15架中機」逾越中線擾台　共軍5月2度在台海聯合戰備警巡

徐巧芯揚言開告「網友跟騷」　許淑華：律師費我出

人工生殖法草案納代理孕母　陳昭姿讚賴清德是「有勇氣先行者」

修法提案錯2字被鞭　徐巧芯「認錯馬上改」粉絲讚爆

藍控魚果市場案官商勾結　柯文哲喊話攤商「去抗議」：有人誣衊我們！

「哥本哈根民主峰會」宣布在台灣辦年會　全球各地國會議員將來台

賴清德向國際喊話「絕不能重蹈俄烏覆轍」　也不在威權擴張下屈服

賴清德哥本哈根峰會演說承諾「維護兩岸現狀」　4原則跟中國對話

當台智光案檢舉人反被調查　柯文哲嘆「太好笑」：我真的是充滿問號

賴清德夜宴民進黨立委　「氣氛有點沈重」

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

太陽會大哥不滿小弟吸毒 就逮前一天動私刑！球棒打屁屁畫面曝

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」　親回應爭議：我的選擇

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

520前夕「15架中機」逾越中線擾台　共軍5月2度在台海聯合戰備警巡

徐巧芯揚言開告「網友跟騷」　許淑華：律師費我出

人工生殖法草案納代理孕母　陳昭姿讚賴清德是「有勇氣先行者」

修法提案錯2字被鞭　徐巧芯「認錯馬上改」粉絲讚爆

藍控魚果市場案官商勾結　柯文哲喊話攤商「去抗議」：有人誣衊我們！

「哥本哈根民主峰會」宣布在台灣辦年會　全球各地國會議員將來台

賴清德向國際喊話「絕不能重蹈俄烏覆轍」　也不在威權擴張下屈服

賴清德哥本哈根峰會演說承諾「維護兩岸現狀」　4原則跟中國對話

當台智光案檢舉人反被調查　柯文哲嘆「太好笑」：我真的是充滿問號

賴清德夜宴民進黨立委　「氣氛有點沈重」

揮別水逆準備翻身！5月下旬3生肖運勢爆棚

Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止　他傻眼：首次遇到

謝霆鋒、李旻浩比帥！Gucci倫敦早春秀馬銜鍊舞鞋、Blondie包浪漫登場

19歲女慶生遇死劫！朋友載她「撞爛變電箱」　飛進排水溝雙亡

沃爾瑪爆裁員「數百人丟工作」　下令遠距員工回歸辦公室

劉俊謙《九龍城寨》晉升國民男友　騎重機燙傷留疤⋯看片感性爆哭

《航海王》25周年紀念展將登場　見證魯夫成長感受五檔威力

瘋AI！高端記憶體庫存清空　全球2大廠喊明年沒貨

用來路不明充電器害「房子燒起來」！租客被判刑

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

政治熱門新聞

徐巧芯揚言開告「網友跟騷」　許淑華：律師費我出

徐巧芯提案「提升吸毒、詐騙、酒駕再犯率」藍連署相挺　眾綠委嚇壞

賴清德夜宴民進黨立委　「氣氛有點沈重」

程序委員會藍白聯手擋案「卡到自己」　白委傻眼問：怎沒列進去？

修法提案錯2字　徐巧芯「認錯馬上改」被讚爆

人工生殖法草案納代孕　白委讚賴清德

520前夕「15架共機」逾越中線擾台

快訊／道交條例修正案三讀過關　未戴安全帽等5微罪開放民眾檢舉

「哥本哈根民主峰會」宣布在台灣辦年會　全球各地國會議員將來台

藍控魚果市場案　柯向攤商喊：去抗議

王必勝帶「仙氣正宮」入府受贈勳章 　親曝將朝不同領域新職發展！

朝聖徐巧芯家　四叉貓路權申請通過

賴清德哥本哈根峰會演說承諾「維護兩岸現狀」　4原則跟中國對話

賴清德向國際喊話「絕不能重蹈俄烏覆轍」　也不在威權擴張下屈服

更多熱門

相關新聞

敬酒不吃！黃越綏轟國民黨團缺席520　「一群勢利抓耙子」

敬酒不吃！黃越綏轟國民黨團缺席520　「一群勢利抓耙子」

國民黨黨團決議不出席520就職典禮，黨團書記長洪孟楷則表示不出席不代表杯葛，總統府與立法院的遠近，取決於總統與民意的遠近。對此，作家黃越綏今（13日）表示，這些政客們，既然敬酒不吃，那不來也罷，免得破壞了畫面。她批評，如果換成今天是由中共習近平施捨的下午茶邀請，恐怕這群「勢利的抓耙子」，半個月前就趴在北京的天安門口待命了。

國民黨喊話賴清德別「蔡規賴隨」　洪孟楷：披羊皮戰狼有看見嗎？

國民黨喊話賴清德別「蔡規賴隨」　洪孟楷：披羊皮戰狼有看見嗎？

F-16V戰機轟隆聲　一早劃過台北

F-16V戰機轟隆聲　一早劃過台北

國民黨團杯葛520就職　陳揆盼朝野共襄盛舉

國民黨團杯葛520就職　陳揆盼朝野共襄盛舉

新台幣520動向敲定！　央行：不會改版

新台幣520動向敲定！　央行：不會改版

關鍵字：

朱立倫520鄭文燦洪孟楷就職典禮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

輔大前機車騎士被公車輾過　爆頭＋骨折搶救中

2寶媽摩鐵殺孩　長照悲歌內幕曝！

17歲少年洗三溫暖　被60歲按摩女脫褲硬上

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

姜勳宣布加入《Running Man》！

玉兔辣穿比基尼…轉身火辣曲線全看光！

單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事回應了

飛魚、C803都用了！　3枚導彈擊沉軍艦

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

快訊／貝佐斯買台股！　亞馬遜砸逾5億認購世芯-KY私募22萬股

本本騙「跟蹦闆上摩鐵被拍」！孫生嚇傻信了

更多

最夯影音

更多

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面