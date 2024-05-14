朱立倫出席520鄭文燦就撤告　洪孟楷：就職典禮變意氣之爭工具？

▲洪孟楷聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

準總統賴清德520就職，傳國民黨主席朱立倫收到邀請函同時，也收到行政院副院長鄭文燦提告妨害名譽自訴案的訴狀，讓朱不願出席520；鄭文燦13日回應，若朱會出席520，他願意撤告。國民黨立委洪孟楷今日表示，難道總統就職典禮變成意氣之爭的工具嗎？實在很奇怪。

洪孟楷指出，沒想到鄭文燦再次提告，不知道為何他過不去，且現在鄭文燦又說朱立倫出席就撤告，「難道總統就職典禮變成意氣之爭的工具嗎？很奇怪」。

洪孟楷表示，這幾天國民黨就一直強調，黨團大會一致決議不出席，但不代表要杯葛，他們預祝典禮順利圓滿，希望中華民國國運昌隆，可以理性攻防，但是對於國家不會兒戲。

洪孟楷也說，過去民進黨在2008年時，形容前總統馬英九就職典禮是國民黨慶功宴，如今國民黨沒有這樣想，當時柯建銘就說，「國民黨慶功宴，我們去幹麻」，國民黨團即便不出席也祝福圓滿、中華民國國運昌隆。

洪孟楷強調，希望執政黨將就職典禮變成要箝制在野黨、威脅在野黨主席出席與否的工具，這就模糊焦點，不知道這是否為賴清德授意，還是鄭文燦的意思。既然這是賴清德的就職典禮，應該尊重賴清德這位主角，任何人都不應做文章。

