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碾壓Siri！OpenAI更新語音助理GPT-4o　秒回問題還能嘲笑無聊笑話

▲▼OpenAI推出語音助理新功能，GPT-4o能夠以正常人類對話速度回應使用者。（圖／翻攝自X）

▲OpenAI推出語音助理新功能，GPT-4o能夠以正常人類對話速度回應使用者。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

美國人工智慧（AI）公司OpenAI發表新的GPT-4o模型，其擁有性能獲得改善的語音助理新功能，不僅在使用者對ChatGPT說話時，能夠以人類正常對話的速度快速回應，甚至還能即興演唱、嘲笑聽起來不夠有趣的冷笑話，且還能透過手機鏡頭判斷猜拳輸贏、對方是否生日，或是協助使用者解決數學問題。

根據《法新社》、《路透社》報導，OpenAI透過YouTube頻道貼了16段影片，在語音助理功能獲得大幅改善後，能夠透過鏡頭判斷使用者的表情、穿著、所處環境，透過使用者的穿搭配色和臉部表情來選擇聊天話題；至於在使用者語音輸入的反應上，GPT-4o模型平均只需0.232秒就能做出回應，號稱比擬人類對話時的速度。

不僅即時翻譯、分析圖表、撰寫程式碼只是基本功能，影片中的展示者甚至還在紙上寫了一道代數問題「3 X+1=4」，GPT-4o模型平均透過鏡頭拍攝後解讀題目，進一步輔導使用者如何解出答案。在其他段影片中，GPT-4o也可以透過鏡頭判斷，插上蠟燭的蛋糕是否代表某人生日，且也能透過鏡頭正確判斷猜拳的輸贏。

還有使用者要求GPT-4o講床邊故事「機器人與愛」，使用者同樣能夠針對自身要求下達特殊指令，例如要求GPT-4o語音助理必須以更富戲劇性的口吻講故事，此時GPT-4o便立刻改變聲調，用話劇的方式描述故事，且當GPT-4o聽到使用者告知今天有介紹AI的發表會時，還會以驚訝的語調回應，「我要被介紹了嗎？」

另外，影片中的展示者還讓兩台使用GPT-4o的手機「互相對話」，甚至還能夠即興演唱。

OpenAI技術長穆拉提（Mira Murati）在美國舊金山的發表會上指出，「非常期待將GPT-4o帶給我們所有免費用戶。」

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