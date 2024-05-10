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挑戰Google全球龍頭地位！　OpenAI研擬推出「AI搜尋引擎」

▲▼OpenAI打算研發新的搜尋引擎，結合ChatGPT的功能，與Google展開競爭。（圖／達志影像／美聯社）

▲OpenAI打算研發新的搜尋引擎，結合ChatGPT的功能，與Google展開競爭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

Google年度開發者I/O大會即將於美西時間14日上午10時（台灣時間15日凌晨1時）舉行。只不過，全球人工智慧（AI）的龍頭OpenAI打算搶在前一天公布相關計畫，透露未來將推動以自家AI技術驅動的搜尋產品，透過聊天機器人從網路直接擷取資訊，進一步威脅全球搜尋引擎龍頭Google的地位。

根據《路透社》、《彭博社》，OpenAI正在研發新一款搜尋產品，屆時將會是旗艦產品聊天機器人ChatGPT的延伸，未來ChatGPT將可以直接從網路擷取資訊引用，儘管ChatGPT是OpenAI所研發出套用最先進人工智慧模型的聊天機器人產品，但目前在提供正確且即時消息的方面上，仍存在著困境。

目前這項研發計畫的時程仍存在著相當大的變化，且其他先前的報導尚未提及計畫可能公開的日期。對於上述報導內容，OpenAI並未答覆置評請求。

據悉，先前OpenAI已經透過和微軟（Microsoft）旗下的搜尋引擎Bing整合，強化搜尋服務，而目前微軟正在研發一款搜尋產品，期望能潛在地與Google競爭，並與前OpenAI研究員所創立的新創公司Perplexity合作。Perplexity擁有雄厚的資金，今年1月公布的數據更顯示，每個月有1000萬名活躍用戶。

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