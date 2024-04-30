又一媒體點頭！金融時報同意授權　新聞將供ChatGPT訓練模型

▲英國《金融時報》與OpenAI達成協議，將授權旗下新聞內容用於模型訓練。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

英國《金融時報》29日與美國人工智慧開發公司OpenAI達成協議，將授權旗下新聞內容導入聊天機器人ChatGPT中，供人工智慧（AI）模型訓練與開發，並允許ChatGPT引用報導摘要來回答用戶問題。

綜合《金融時報》、《路透社》報導，這項最新合作意味著，未來用戶使用聊天機器人ChatGPT查詢時，可以直接透過問答獲取金融時報中的相關資訊，包括新聞報導中的精選摘要、引述內容和連結，都將出現在ChatGPT的回應中。

《金融時報》執行長瑞丁（John Ridding）表示，「這項合作除了對金融時報有利外，對整個新聞業也將有深刻的影響，而且在產品中使用可靠來源顯然更符合使用者利益。」

OpenAI營運長萊特卡普特（Brad Lightcap）也指出，「雙方合作是為了找到創意與生產力兼具的方法，讓AI可以保障新聞機構和記者的權利，同時也為全球無數人提供實時、具國際水準的新聞，豐富ChatGPT的使用體驗。」

事實上，這已經是OpenAI過去一年內第五次宣布與大型新聞出版社合作，包括美國《美聯社》（Associated Press）、德國媒體巨擘《斯普林格》（Axel Springer）、法國《世界報》（Le Monde）及西班牙傳媒《普利沙》（Prisa Media），都已與OpenAI達成類似協議。

去年12月，美國《紐約時報》成為首家提告OpenAI的主要媒體集團，控訴該公司「搭便車」，未經授權擅自使用自家新聞來訓練AI模型，此後OpenAI便開始積極拉攏國際媒體企業。據悉，紐時已與微軟和OpenAI進行數月討論，但雙方仍未達成共識。