快訊／OpenAI釋出全新AI模組GPT-4o　全部免費、語音助手功能增強

記者蘇晟彥／台北報導

從CHATGPT開始掀起全民AI浪潮，其開發商OpenAI在 台灣時間 13日凌晨 1點舉辦直播，由OPENAI 技術長 Muri Murati 公佈在2024年春季關於CHATGPT及GPT-4的更新，將釋出全新的AI模組「GPT-4o」，將改善GPT-4-turbo在文字、圖像上等效率，並讓使用上更直觀、簡單，預計將在未來幾週中向消費者免費發佈這項產品。

▼OPENAI 在直播中公布將釋出全新AI模組「GPT-4o」。（圖／翻攝自OpenAI）



在發表會之前，外界就盛傳在今日（13日）的直播中，OPENAI將發佈GPT5的相關消息，但OpenAI CEO Sam Altman也出面闢謠，在這次直播中將不會有任何關於5代以及搜尋引擎相關的內容，而在13日直播開始後，由技術長 Muri Murati揭開序幕，確定將發布GPT-4的更新模組，並命名為「GPT-4o」。

對此，除了改善ChatGPT的體驗模式，GPT-4o將更將直覺化的讓消費者可以透過這項服務完成各種任務，同時增加其運作效率，相會比GPT-4-turbo快上約2倍以上，但價格只需要原先的一半。同時GPT-4o更強化語音相關功能，將讓使用者可以像是個人助理一樣，即時的與ChatGPT 互動。

在直播中，官方也直接示範當提出問題時，可以「打斷」它的回答，同時將會有更多「情緒化」的回覆，甚至可以透過辨識使用者的語調，來產生不同的聲音。此外，GPT-4o 也提升了 ChatGPT 的視覺（Vision）上能力，例如簡單的原始碼錯誤、簡單的數學問題等等，都可以直接進行辨識。

最後，官方也正式宣佈，將推出桌面版 ChatGPT。而GPT-4o將開放給全部用戶免費使用，但付費用戶將有5倍的容量上限。