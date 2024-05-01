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ChatGPT、Copilot涉侵犯版權　美8家報業控告OpenAI和微軟

▲▼OpenAI 。（圖／路透）

▲OpenAI被控侵權。（圖／路透）

文／中央社舊金山30日綜合外電報導

美國8家報紙今天在紐約聯邦法院提起訴訟，控告OpenAI和微軟（Microsoft）侵權，利用大量版權新聞文章來訓練聊天機器人ChatGPT和人工智慧（AI）助理Copilot。

綜合法新社和路透社報導，紐約「每日新聞」（New York Daily News）和「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）等原告，在文件中寫道：「這起訴訟起因於被告在未經許可且未付費的情況下，盜取出版商數以百萬計受版權保護的文章，以推動其生成式AI產品商業化，其中包括ChatGPT 和（微軟的）Copilot。」

「這起訴訟將證明，被告一來必須取得出版商同意，二來必須支付公允價格，才能使用這些內容。」

其他參與訴訟的報紙包括「奧蘭多前哨報」（Orlando Sentinel）、「佛羅里達太陽哨兵報」（Sun Sentinel of Florida）、聖荷西「信使新聞」（San Jose Mercury News）、「丹佛郵報」（Denver Post）、「橘郡紀事報」（Orange County Register）、「聖保羅先鋒報」（St. Paul Pioneer Press）。

提告的這幾家報紙，均為佛羅里達州對沖基金「奧登全球資本」（Alden Global Capital）旗下媒體。奧登全球資本2021年收購論壇出版集團（Tribune Publishing），創建了僅次於「今日美國報」（USA Today）母公司甘尼特報團（Gannett）的美國第2大報業集團。

OpenAI在聲明中並未具體提及上述指控，僅表示「我們在生產和設計流程中非常謹慎，以支持新聞機構」。

OpenAI並提及他們「與世界各地的許多新聞機構有著建設性的合作夥伴關係和對話，以探索機會、討論問題並提供解決方案」。

獲微軟支持的OpenAI這句話指的是，有許多新聞媒體與他們建立合作關係，而非走上對簿公堂一途，包括美聯社、「金融時報」（Financial Times）、德國報業集團斯普林格公司（Axel Springer）、法國「世界報」（Le Monde）和西班牙媒體集團普利沙（Prisa Media）。

今天這起訴訟與「紐約時報」（The New York Times）去年12月提起的訴訟非常相似，當時OpenAI同樣被指控竊取內容來訓練其強大的AI模型。

OpenAI則強烈反駁，稱為了一般訓練目的使用包括新聞文章等可公開取得的資料，算是合理使用。

此外，OpenAI反控紐時違反ChatGPT的使用條款，為這起官司生成誤導性證據。

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