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全國師生鄉土歌謠競賽　台東賓茂國中團體組連5年榮獲特優

▲賓茂國中連續5年榮獲原住語系國中團體組特優。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲賓茂國中連續5年榮獲原住語系國中團體組特優。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

教育部為培養教師與學生學習鄉土歌謠及母語之興趣，推展鄉土歌謠教學，落實本土音樂教育，日前在新北市舉辦112學年度全國學生表演藝術類競賽鄉土歌謠項目，臺東縣9所參賽團隊學校開出亮眼成績，勇奪5項特優及4項優等，其中，賓茂國中連續5年榮獲原住語系國中團體組特優。

臺東縣長饒慶鈴表示，臺東縣一直致力於推動本土語言教育，設立各族群實驗學校和資源中心，並支持學校發展音樂藝術教育，推展兒童合唱團、青少年弦樂團等，期望通過歌謠的演繹，激發師生對母語學習的興趣，並透過比賽舞台展現成果，與各縣市好手音樂交流。

饒慶鈴強調，為了支持全縣各學校師生在音樂路上的努力，此次比賽提供了參賽學校旅宿費、交通費以及帶隊老師代課費等補貼。感謝所有代表臺東縣參賽的學校，在備賽期間的努力練習下，讓臺東師生在全國賽場上散發光芒。未來，縣政府將繼續推動校園美感教育，培養學生的藝術涵養，讓美好透過多種形式，如聆聽、舞蹈、歌唱、演奏等，帶給學生感知和感動。

臺東縣教育處長蔡美瑤指出，112學年度全國師生鄉土歌謠比賽原訂於4月18日至24日由花蓮縣政府承辦，因受到4月3日花蓮地震的影響，調整延期至4月26日至5月3日於新北市立安溪國民中學演藝廳舉行，臺東今年共有9支隊伍參與全國師生鄉土歌謠比賽，孩子們表現優異取得多項佳績，縣府將持續努力打造有助於啟發學生多元潛能與專長的藝術教育環境，讓每個孩子適性適才發展、天賦發光。

臺東縣參加112學年度全國師生鄉土歌謠比賽優勝成績如下:
榮獲特優學校-原住民語系國小團體組新興國小(連續3年獲得特優)、原住民語系國中團體組賓茂國中 (自106學年度以來連續5年蟬聯原住民語系國中組特優)與海端國中兩校、原住民語系教師團體組加拿國小、閩南語國小團體組國立臺東大學附小。
榮獲優等學校-原住民語系國小團體組霧鹿國小、原住民語系高中職團體組國立臺東高中、閩南語高中職團體組國立臺東女中、客家語系高中職團體組國立成功商水。

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