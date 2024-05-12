台東跑透透！創世護理師　每月服務近100位偏鄉植物人

▲創世基金會臺東院資深護理師張雨潔，守護植物人邁入第10年。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每年的5月12日是國際護理師節，用來紀念南丁格爾犧牲奉獻的精神，並表彰護理工作的使命和專業。疫情期間，護理人員堅守崗位辛勤投入，在防疫中扮演重要角色；而在創世安養院裡，日夜照顧植物人的生活需求，更是需要耐心與愛心的工作。

創世基金會臺東院資深護理師張雨潔，守護植物人邁入第10年，做到宅服務時每月需訪視近百名植物人，她說：「阿貴阿嬤是我服務的第一位個案，長時間都是毛巾擦拭清潔身體，直到6年前居服員轉介後，我才開始協助原床泡澡服務。阿嬤多年來終於洗澡了，看到家屬的期待，從那時候開始，就算我挺著8個月大的孕肚，也一定排除萬難幫阿嬤洗澡。」從原本害怕開車，到上山下海走遍臺東縣市鄉鎮村里，張雨潔看到不同的生命故事，也體會到家屬的艱苦，更加感恩自己有能力能幫助他們。

安養院內護理師和生活服務員每2小時為植物人翻身、拍背及更換尿布，每4小時鼻胃管灌食、給藥、抽痰及生命監測，24小時日夜輪班，均以院民的照護需求為優先考量，面對生命照顧的責任，有著外人難以理解的壓力和挑戰。尤其近年來各種病毒、細菌流行，更是時刻繃緊神經，仔細觀察，避免抵抗力低弱的植物人受感染，但這些努力和辛苦，卻無法從照顧對象得到回饋， 今年適逢國際護師節與母親節同一天，讓我們代替無聲的植物人，一起向所有的護理人員說聲祝福和謝謝，感謝他們的付出及奉獻，並給予更多的肯定和尊重。

創世基金會1986年成立至今，全台有17所安養院，3處分會，目前有170位護理師、161位生活服務員提供專業照護。盼徵求具有服務弱勢族群使命感，有耐心、性格樂觀正面積極的朋友，一同加入創世護理人員行列，攜手照拂更多弱勢植物人朋友及其家庭。歡迎具有照顧專長、熱忱、使命的朋友一同加入。報名專線：(089) 220-848。