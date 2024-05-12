母親節親子樂活「梅」理由　妳餵愛玉我願你乖乖

▲慶祝母親節製作梅醋活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮為慶祝母親節超過200位的親子家庭同聚參與梅醋的製作，活動中並安排小朋友餵食大人吃愛玉來表達感恩，而大人則是餵小朋友吃米乖乖許願從此能乖乖聽話懂事。疑似受到氣候影響導致今年梅子的產量採收大幅銳減，總收成數量不到往年的1成，主辦單位只能緊急求援才讓活動能夠順利圓滿。

農業部農村發展及水土保持署台東分署近年來針對社會極為重視的食安問題大力推動食農教育，希望推廣民眾如何能吃出健康外也連帶能振興、提升在地的農業。有限責任台東縣銅礦11林業合作社特地結合救國團台東縣團委會在關山鎮農會「米國學校」舉辦「樂活梅理由」活動，台東縣議員陳宏宗也大力支持爭取經費配合。

參與活動的親子家庭先聽取「銅礦11林業合作社」講師李奇軍說明梅子種植環境、收成及採後應用、保健等課程；李奇軍指出，今年受到氣候影響導致梅子的產量創歷史新低，許多梅農幾乎是面臨無果可收窘境。國外競爭激烈使收購價格不如預期，加上結果率不理想更是雪上加霜，導致台灣的梅園面積呈現出逐年減少的現象。

李奇軍講解梅醋製作的方法，並帶領參加活動的親子完成梅醋的製作及品嚐Q梅。李奇軍指出，梅子含有豐富的食物纖維，有助於促進腸道健康和預防便秘。稍後小朋友使用平日吃飯的小湯匙餵大人吃愛玉凍，一小口一小口認真的態度讓大人都發現寶貝彷彿一下子長大許多，輪到大人餵小朋友吃「關山米乖乖」，共享天倫樂時也度過一個難忘的母親節。