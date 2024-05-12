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台東二聖宮遶境祈福　成功警維安+宣導詐騙

▲成功警方強力宣導反詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲成功分局員警強力宣導反詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣成功鎮「二聖宮遶境祈福活動」於5月10日隆重舉行，為確保遶境祈福活動的安全秩序，臺東縣警察局成功分局大量投入警力執行交通維護及巡邏勤務。該項富有地方特色的宗教文化活動，當日吸引大批信徒及民眾參與，分局除了嚴密部署維安，同時也發動強力宣導，積極防範各類詐騙手法，提醒與會善信時刻提高警覺。

成功鎮二聖宮遶境祈福活動向來是當地富有傳統特色的重要宗教文化節慶。當地居民都會自發組織遶境，沿著鎮上主要街道遊行，熱烈歡迎各界善信前來參與祈福。遶境隊伍由鑼鼓喧天、神轎遊街、舞獅等熱鬧傳統表演組成，極富視覺張力。

活動期間，虔誠善信們齊聚二聖，隨著人潮湧現，成功分局特別調派大批警力到場，協助疏導交通，同時加強巡邏戒備，確保整體活動能夠順利進行。臺東縣縣長饒慶鈴及臺東縣警察局局長梁東山也在本次活動共襄盛舉，一同祈求平安順遂、福祿綿長，傳承地方信仰文化。

成功分局分局長龔士哲表示，今年二聖宮遶境祈福活動湧入大量民眾，為維護安全秩序，分局特別投入大量警力，除了穩控人潮管制交通外，也在現場積極宣導反詐騙，提醒民眾務必遵循「1聽、2掛、3查證」防詐三步驟，切勿上當受騙。分局將持續關注民眾安全，確保文化祈福活動能夠以最安全和祥和方式進行，讓信徒們能夠專注於宗教信仰，體驗傳統信俗深層意義。

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