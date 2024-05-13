綠島掩埋場火災　台東縣府啟動空污事件應變監測

▲綠島掩埋場火警，台東縣府啟動空污事件應變監測。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

臺東縣政府12日傍晚接獲通報，綠島垃圾掩埋場起火燃燒，由於現場全是易燃物，熊熊火勢產生濃煙竄升天際，消防隊儘速抵達現場控制火勢，綠島鄉公所也立即發放口罩給掩埋場溫泉區附近村民使用，目前縣府已啟動空污緊急事件應變進行監測作業，並於13日並緊急調度兩箱活性碳及一箱N95的口罩提供公所配合情形發放。



臺東縣政府表示，昨日接獲火災通報後，除各相關單位儘速救災，將傷害減至最輕外，由於綠島並無空氣品質監測站，臺東縣環保局今早派員分別於綠島漁港、掩埋場周界、下風處、上風處及其他敏感受體地點等5處，以六用氣體偵測器及手持式懸浮微粒偵測儀器，進行PM10 、PM2.5 、揮發性有機化合物（VOC）、可燃性氣體（LEL）等空氣污染物進行監測。



根據環保局空氣監測結果，綠島垃圾掩埋場周界濃煙密布，燃燒主要產生懸浮微粒污染物，於下風處1km處的溫泉村聚落與1.5km處的朝日溫泉，分別測得PM10最高濃度920微克與169微克，此外，南寮漁港PM10與PM2.5則分別為119.7微克與32.4微克，PM10與PM2.5均遠高於空氣品質標準，其餘污染物濃度則無明顯高值。



臺東縣環保局指出，由於綠島鄉多為開放環境，污染物隨距離、風向逸散後被大氣稀釋，研判對燃燒地點上風處影響程度低，而燃燒地點下風處聚落目前影響亦不明顯，監控空品過程，環保局也呼籲掩埋場附近民眾，關閉門窗、減少戶外活動，外出帶好口罩做好自身呼吸道防護，若民眾有感覺呼吸困難或有不舒服症狀，請立即就醫。

▲綠島掩埋場火警，臺東縣府啟動空污事件應變監測。（圖／記者楊漢聲翻攝）