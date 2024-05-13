國民黨喊話賴清德別「蔡規賴隨」　洪孟楷：披羊皮戰狼有看見嗎？

▲國民黨團書記長洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立法院黨團13日舉行記者會，呼籲即將上任的賴清德政府，蔡英文政府8年一筆爛帳，千萬不要「蔡規賴隨」，不要跟主流民意作對，拿出福國利民的政策，才是治理國家的正道。黨團書記長洪孟楷表示，尤其最不受歡迎的官員、外交部長吳釗燮，賴準總統要求官員要有「羊群味」，但披著羊皮的戰狼有看見嗎？

洪孟楷表示，國民黨身為最大在野黨，沒有人願意看到台灣空轉消耗，執政黨必須要拿出更好的辦法和策略來帶領國家，有過就要改，這更是國民黨團一貫的立場。8年前蔡英文勝選時曾勉勵民進黨要「謙卑、謙卑、再謙卑」，但過去國會第9、10屆只看到民進黨以多數暴力凌駕一切，民進黨要過的法案，全部都強渡關山通過。

洪孟楷指出，官員與立委相互嗆聲更時有所聞，最具代表性的就是外交部長吳釗燮，更以「國安會新戰神」、「魔法部吵架王」自詡。他問吳釗燮，外交部的工作是用來吵架的嗎？所以說，過去8年外交斷了10個邦交國，是吳釗燮部長吵架吵出來的？

洪孟楷指出，攸關國人生活的經濟問題，有將近一半的國人不滿意蔡政府拚經濟的成效。過去8年，家庭貧富所得差距高達66.9倍，蔡政府讓台灣社會更M型化，唯一蓬勃發展的產業，只剩下「詐騙產業」。政府打詐不力，越打越詐，難道蔡政府是在幫詐諞集團在拚經濟嗎？

國民黨團呼籲賴政府，上任後第一件事，要拿出具體辦法全面阻詐、打詐、滅詐，請不要再拿出空而不實的口號，請用具體行動，整合包括NCC、數發部、金管會、警政署，從源頭打擊、源頭制止、源頭管理。

洪孟楷表示，蔡英文執政8年下來的各項失策，呼籲賴清德準總統千萬不要「蔡規賴隨」，尤其是最不受歡迎的官員吳釗燮部長，將接任國安會秘書長，賴準總統要求官員要有「羊群味」，但披著羊皮的戰狼，你有看見嗎？

最後，洪孟楷強調，經國民黨黨團大會做出決議，不參加520賴總統就職典禮，但這不代表杯葛，國民黨團尊重民意、尊重民選總統，預祝就職典禮順利圓滿，中華民國國運昌隆。國民黨團立場就是國家至上、人民優先，總統府與立法院的距離，取決於賴總統與民意的遠近。賴總統是否能創下憲政首例，到立法院進行國情報告？呼籲民進黨團不要杯葛，朝野一起創造憲政首例，這才是新民意的期待。