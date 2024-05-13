朱立倫轟民進黨戰狼、毀滅攻擊藍營　「賴清德您講幾句話吧」

記者陶本和／台北報導

對於是否出席準總統賴清德520就職典禮，國民黨主席朱立倫13日表示，感謝總統府邀請，但他仍未正面回應是否出席。他強調，民進黨過去4個月來，用戰狼式、毀滅式的攻擊，甚至不斷用司法、罷免方式，各種惡意攻擊來面對國民黨，「希望賴清德您講幾句話吧」。

▲國政基金會董事長朱立倫出席國民黨「國家安全戰略法」發表會。（圖／記者李毓康攝）



朱立倫表示，上週五的下班時候已經收到了邀請函，感謝總統府的邀請，他強調，朝野的合作不會取決於是否參加典禮，真正的關鍵重點是不是有誠心讓台灣的政治走向良性的循環，還是要惡意的毀滅。

朱立倫指出，從1月13日至今，剛好滿4個月，看到民進黨完全發動的是戰狼式、毀滅式的戰法，不管是要摧毀，用提告或罷免威脅的方式來對付藍營縣市首長，因此他呼籲民進黨主席賴清德，既然即將就任總統，就用正面、向上提升的方式，讓台灣的政治向上提升，不要再用這樣毀滅式或一黨之私。

朱立倫表示，國民黨這幾個禮拜都不斷釋出善意，不管提出來的國家安全戰略法或與民生重要法案、針對能源政策、反廢死，每一項都是基於國家利益、全民的主張，希望民進黨能敞開心胸，只要民進黨願意敞開心胸，不只是朱立倫，大家都願意來慶賀賴清德就任。

朱立倫說，如果民進黨今天不敞開心胸，再繼續惡意的摧毀、杯葛、提案、罷免，今天就算誰去了，都沒辦法讓朝野和解，拜託也呼籲民進黨、賴清德，用正面的方式來回應社會期待。

對於記者追問，是否出席就職典禮，朱立倫仍未有正面回應，僅再次強調，這4個月，看到的都是戰狼式、毀滅式的攻擊，甚至不斷用司法、罷免方式，各種惡意攻擊來面對國民黨，「希望賴清德您講幾句話吧」。