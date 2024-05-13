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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文特赦陳水扁是報恩？　郭正亮揭真相：為幫賴「拆炸彈」

▲▼111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，賴清德、蔡英文、蕭美琴三人同台凝聚支持者氣勢。（圖／記者李毓康攝）

▲準總統賴清德、總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

外傳總統蔡英文將於本周特赦前總統陳水扁，遭黨內大老林濁水批評，「害慘民進黨憑什麼要特赦」，國民黨立委許宇甄也酸，蔡英文卸任前在「報恩」。對此，前立委郭正亮昨（12日）表示，他不認為蔡英文特赦陳水扁，是在「還人情」，反而是在幫賴清德「拆彈」。他提到，政治誰是受惠者大家自有體會，蔡英文做出2個決策，一定是有相關條件，賴清德得到這個恩惠，你好意思公佈人家論文嗎？

郭正亮昨於節目《新聞大白話》表示，大眾對特赦陳水扁議題已經厭倦，他指出，TVBS日前民調有48%的民眾反對特赦，贊成的僅22％，還有將近30％不想表達意見，如果回到2年前反對比例更超過6成，陳水扁特赦這件事真的拖了太久，現在他都73歲了。

郭正亮表示，不認為蔡英文卸任前特赦陳水扁，是如外界所說在「還人情」，他認為，蔡英文任期最後連續在做的事，基本上是在幫賴清德「拆彈」，同時能讓賴清德某些事情照她的想法去執行，比如說，國安團隊留任、顧立雄接國防部長等任命，這難道是賴清德自己的想法嗎？

郭正亮指出，蔡英文要賴清德接受她的想法，就必須表達「適度善意」，所以有2個決策很明顯是在幫賴「拆彈」，第一，「卸任前調漲電價」，如果賴清德上任第一個月就調漲電價，對外界要怎麼交代，所以蔡英文先幫忙調漲了。

郭正亮說，第二，「特赦陳水扁議題」，大家認為賴清德已經答應陳水扁將特赦，但現在賴剛上任有他的特殊考慮，蔡英文就先幫他做了，近期將特赦消息放出，是為了看民調反彈程度再決策，這就是她一貫的做法。

最後，郭正亮認為，政治誰是受惠者大家自有體會，蔡英文幫賴清德「拆除炸彈」，一定是有相關條件，賴清德得到這個恩惠，你好意思公佈人家論文嗎？他強調，所以別再理解為蔡英文是在報恩，而是在幫賴清德拆彈。

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