賴士葆不滿吳釗燮喊「林北」　國安局搬「他馬的」法院見解救援

▲國安局副局長徐錫祥赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮日前與媒體茶敘時，獲贈一條寫著「魔法部吵架王」的背帶，他隨後透過社群平台分享照片，並指面對無理的質疑「林北一定吵到底」，然而「林北」的用詞卻引發國民黨立委們大表不滿。國民黨立委賴士葆今（13日）質詢時談及此事，國安局副局長徐錫祥引述法院見解說，有時法官也會認定「他馬的」是口頭禪，沒有刻意侮辱人的意思。

立法院外交及國防委員會今天上午邀請國安局、外交部報告「大陸領導人習近平訪歐後國際關係變化對我國安之影響」，並備質詢。

賴士葆質詢時表示，吳釗燮在社群平台說「林北」，外交部官員沒有去看一下？這樣的（準）國安會秘書長，以後發文給外交部是否也要寫「林北」？外交部政務次長田中光聞言疑惑地詢問，這有見諸文字嗎？公文書沒有看到啊？

賴士葆又問田中光身旁的徐錫祥，以後吳釗燮會變成國安會的長官，「他講林北，你覺得怎麼樣呢？」徐錫祥試圖幽默化解說，剛好他是讀法律的，每個文字根據不同的人、不同的時間，要表達的內容的評價可能都不一致。賴士葆追問，所以「林北」是不是粗話？徐錫祥說，單就「林北」這兩個字是不是粗話，在法院的實務見解不會這麼認定。

徐錫祥舉例，現在有很多案件，例如說「他馬的」等語，是口頭禪，法官也會認為，這個不是有刻意侮辱人的意思，顯示同樣的文字在不同場合講出來，不能就單一句話認定是否是粗話。賴士葆笑問，所以吳釗燮講「林北」徐錫祥可以接受？徐錫祥說，他沒看到全文，所以不能判斷。

對於賴士葆質詢內容，隨後登台質詢的民進黨立委邱志偉忍不住批評，可惜了，外交及國防委員會質詢，竟然在討論「林北」到底是不是一個髒話，可惜呀。