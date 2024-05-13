預算破兆！環島高鐵、花東快等3案最快明闖關　綠黨團準備提釋憲

▲民進黨團已針對提釋憲可能性進行沙盤推演。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

預算規模破兆元的「花東快速公路建設特別條例」、「國道六號東延花蓮建設特別條例」、「環島高速鐵路建設特別條例」草案最快將在明（14日）立法院會闖關，民進黨團幹事長吳思瑤今（13日）表示，倘若不幸地藍白碾壓通過，民進黨團將尋求大法官釋憲，畢竟這已違反權力分立原則。

吳思瑤今天上午在黨團記者會表示，如果不幸地藍白碾壓通過，民進黨團會尋求大法官釋憲，畢竟這違反了權力分立的原則，違反了《憲法》第70條及好幾個大法官釋字的精神，所以一定尋求釋憲，「沒有模稜兩可的空間」。至於是否支持行政院提出覆議，吳思瑤說明，尊重行政院的決定。

此外，民進黨發言人吳崢中午接受網路直播節目「新聞！給問嗎？」訪問時，有觀眾留言詢問「環島高鐵」是否將成真？吳崢說，交通部已經回應「窒礙難行」，再怎麼算這案的預算都會破兆元，錢從哪裡來？何況國民黨團總召傅崐萁的提案裡面，還規定讓主權基金、國際的廠商都進來投標，這是要讓中國來台推一帶一路嗎？要讓他們進來蓋高鐵、掌握台灣的基礎建設嗎？

吳崢說，立法院的職責是審查預算，中央政府一年的總預算規模就2兆元，傅崐萁要求蓋兆元環島高鐵，要把錢拿去幫傅崐萁蓋高鐵，其他事情都不用做了嗎？行政與立法基本上還是一個人做事、一個人監督，現在要求監督和做事（指編預算）都在立法院這邊，這是破壞憲政秩序的。