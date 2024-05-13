黃國昌預告下午協商「環島高鐵」恐離席　綠批護航國民黨

▲民進黨立法院黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長韓國瑜今（13日）下午將召集朝野協商，討論「環島高速鐵路建設特別條例」與「花東快速公路建設特別條例」草案，然而，民眾黨團總召黃國昌宣稱「如果離席不要見怪」等語，引發民進黨團幹事長吳思瑤批評，藍白已協議好修正條文，「4個小時審好幾兆的預算，黃國昌不願意花時間嗎？」說穿了，此舉是為護航國民黨團總召傅崐萁的版本，直接交付明天強行碾壓的表決。

韓國瑜上周召集朝野協商，討論傅崐萁領銜提出的「花東快速公路建設特別條例」、「國道六號東延花蓮建設特別條例」、「環島高速鐵路建設特別條例」草案，然而協商未果，韓國瑜今天下午再度召集協商後，最快將在周二院會進行表決。

不過，黃國昌今天上午接受廣播專訪時表示，此舉是浪費時間，也已告知韓國瑜「如果他們（民眾黨團）離席不要見怪」。對此，吳思瑤批評，大家可以去看歷次朝野協商的錄影帶，黃國昌確實耐不住性子，發表完他想講的話就「帥氣的」離席了，每次都是率先甩頭走人的那個，恐怕也已經設定好今天「作秀」的戲碼了。

吳思瑤強調，今天協商的條文非常重要，因為今天審查的案子包括「環島高速鐵路建設特別條例」與「花東快速公路建設特別條例」草案等2案，目前藍白已經協議好修正條文，今天失速列車的駕駛不只是傅崐萁，黃國昌也是共犯，搭上這班失速列車，民眾黨團應當在場，負責任地說明條文內容，為什麼可以踰越財政紀律、交通專業評估？黃國昌真的以為全世界是依著他來運轉的嗎？

民進黨團副幹事長洪申翰批評，黃國昌是用耐不住性子，規避自己提出的法條會被質疑的問題，一直以來，黃國昌就是想要逃避對於政策和法案的質疑，就開始說「自己時間有限」、「耐不住性子」；去年選舉的時候，黃國昌不是自稱最愛開會嗎？最會開會、最認真嗎？這只是逃避而已，大家必須看穿這種為了逃避責任的政治話術。