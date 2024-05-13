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韓國瑜今主持「環島高鐵」立法協商　民進黨團轟兆元錢坑

▲▼民進黨立院黨團召開 傅崑萁強押光速審查 國會民主坐上失速列車 記者會 吳思瑤 洪申翰 莊瑞雄 林楚茵。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤出席黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會最快明（14日）將表決「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」草案兩重大議案，立法院長韓國瑜今（13日）下午將召集朝野協商，民進黨團上午開記者會，痛批藍白連手提出「錢坑法案」版本，涉及破兆元預算，卻未經交通評估、財務試算，委員會最多僅討論3分鐘，從未進行逐條審查，就要強行碾壓。

民進黨團今天上午舉行「傅崐萁強押光速審查，國會民主坐上失速列車」記者會。

黨團幹事長吳思瑤批評，國民黨團與民眾黨團已共議出新的法案版本，聯手修「環島高速鐵路建設特別條例」，但從國民黨團總召傅崐萁版本，到藍白聯手的版本，都是換湯不換藥，依舊違背《憲法》第70條、大法官釋字第391號及第613號，違反權力分立原則，立法權凌駕行政權，用粗糙的立法強制要求行政部門編列預算。

吳思瑤續指，傅崐萁所提「花東三案」凌駕交通專業評估，以及應該有的嚴謹財務試算，違反了《預算法》、《財政紀律法》，牛牽到北京還是牛，藍白再怎麼修正，其版本依舊是違憲且違反相關法規。

吳思瑤計算，傅崐萁主導「3大錢坑法案」，包括「花東快速公路建設特別條例」草案預算數超過2500億元，「環島高速鐵路建設特別條例」草案數算數逾兆元，「國道六號東延花蓮建設特別條例」草案預算數超過新台幣8000億元，但3案在委員會分只花了3分鐘、6分鐘、1分50秒審查，且沒有任何條文逐條討論，而是快速打包，交付協商，上周韓國瑜主持協商，也沒有進行逐條討論，還一度欲在周五院會表決。

吳思瑤指出，2017年立法院審查《前瞻基礎建設特別條例》時，歷時104天，舉辦6場公聽會、5場委員會聯席審查、2次朝野協商，且數度逐條討論，最終才經院會表決完成三讀程序；同年立法院處理第一期預算案時，經51天完成詢答、委員會審查、朝野協商等程序，「沒有一個步驟是快轉跳號，沒有一個步驟是坐上失速列車」。

▲▼民進黨立院黨團召開 傅崑萁強押光速審查 國會民主坐上失速列車 記者會 吳思瑤 洪申翰 莊瑞雄 林楚茵。（圖／記者屠惠剛攝）

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