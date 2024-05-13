國民黨立委齊聲援徐巧芯　揪吳釗燮喊「林北」恐致外交失敗

▲外交部次長田中光今天赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委徐巧芯因公布外交部密件遭提告洩密，國民黨立委黃仁、馬文君今（13日）在立法院外交及國防委員會質詢時「聲援」徐巧芯。黃仁指出，外交部提告國會議員的立場令人不解，馬文君則質疑，外交部長吳釗燮日前在社群平台稱「林北一定吵到底」等語，但外交人員發言應拿捏分寸，「今天如果我們的外交會失敗，就是因為這樣」。

立法院外交及國防委員會今天上午邀請國安局、外交部報告「大陸領導人習近平訪歐後國際關係變化對我國安之影響」，並備質詢。

黃仁批評，吳釗燮提告國會議員（編按：應為外交部提告國會議員），這就是為何要提案修法納入「藐視國會罪」、調查權、聽證權的原因，官員來立法院備詢，不應該反質詢，外交部的立場實在令人不解。

馬文君質詢時則引述吳釗燮日前在社群平台貼出「林北一定吵到底」等文字，她先詢問田中光，「林北」一般的意義是什麼？外交部政務次長田中光說，這是非常接地氣的一個語言，民間常常用這句話。馬文君續指，「林北」這個詞彙是否有高高在上的意味？田中光回應，語言是根據時代不同在變遷，以前聽起來高高在上，現在聽起來可能有「兄弟」的意思。

馬文君表示，今天一般人可以使用這樣的用詞，但外交人員的用字遣詞必須精準，這種用詞可能有需要檢討，「今天如果我們的外交會失敗，就是因為這樣」，提醒發言應該拿捏分寸，她認為這有非常大的瑕疵。

吳釗燮擔任外交部長期間，經常以「JW」署名推文針砭時事，更數度隔空槓上中國。他日前與媒體茶敘時，獲贈一條「魔法部吵架王」的紀念品，而他事後也透過社群平台分享照片，並寫下：面對無理的質疑「林北一定吵到底」等文字。

▲外交部長吳釗燮獲封「魔法部吵架王」。（圖／記者呂晏慈攝）