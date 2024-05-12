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社會 社會焦點 保障人權

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

▲▼彰化地院,彰化地方法院。（圖／翻攝Google Maps）

▲韓國籍金姓男子以出國旅遊、賺大錢等名義，招攬韓籍男子，來台做洗錢機房。（圖／翻攝Google Maps）

記者柯振中／綜合報導

韓國籍的金姓男子以出國旅遊、賺大錢等名義，招募多名韓籍男子一起來台，從事非法洗錢工作，短短7個月內洗了83億元，甚至還在台住豪宅、娶妻生子。彰化地院審理後，判金男2年有期徒刑、緩刑5年，沒收400萬元非法所得，並須向公庫支付60萬元，刑滿免驅逐出境。

根據判決書內容，金男先前透過網路，與暱稱「白社長」的韓國籍成年男子聯絡，由白社長出錢組成犯罪集團，他再以出國旅遊、賺大錢等名義，招攬了韓籍的申男、韓籍的趙男、韓籍的文男以及韓籍的李男等人，在台灣的中部地區開始發展，並且成立多間公司。

雖然公司外部被包裝成情趣用品店等正常的商家，實際上是以此為掩護，從事非法的洗錢機房工作，替韓國賭博網站洗錢，短短7個月內，經手的洗錢金額就超過83億元。

此外，因為洗錢事業做得有聲有色，金男等人還透過台灣的人力銀行，招攬了大量台籍員工，金男、申男還跟台籍女子結婚生子，在台灣成家、住在豪宅裡面，生活過得相當滋潤。

眾人落網後坦承犯行，其中金男指稱，每個月的薪資大約為14萬元，3年來薪資總額大約為400萬元。其餘的申男、趙男及文男，每個月的薪資也是落在10至15萬元左右，而李男只來10天就被抓，還沒領到薪資。

法官考量金男等人坦承犯行、繳回不法所得，最後法官依照共同犯指揮犯罪組織罪，判金男2年有期徒刑、緩刑5年，判決確定6個月內須向公庫支付60萬元，並沒收400萬元不法所得。

申男等人則是因為共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，被判處7個月至1年不等的有期徒刑，以及併科6至10萬元的罰金，且都緩刑3年，判決確定6個月內須向公庫支付10至30萬元不等，並沒收犯罪所得。

此外，因為金男、申男來台後與台籍女子結婚、育有子女，法官審酌犯罪情節、性質及2人的素行、生活與家庭狀況等情節，認為執行完畢或赦免後，沒有驅逐出境的必要，因此2人不必驅逐出境。全案仍可上訴。

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