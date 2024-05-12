習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心：試圖削弱歐美聯盟

▲民進黨立委陳冠廷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國國家主席習近平近日選在中國駐南斯拉夫大使館被美軍轟炸25週年的時間點，訪問塞爾維亞及匈牙利，引發外界關注。立法院外交及國防委員會委員、台灣與巴爾幹地區九國國會議員聯誼會會長陳冠廷今（12日）表示，習近平此行，意在分化歐洲，試圖削弱歐美聯盟。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）盛大歡迎習近平進行國是訪問，並在演講中稱「台灣屬於中國」，換取習近平在科索沃議題上的支持。陳冠廷對此表示，台灣的主權地位相當明確，與中國互不隸屬是國際共識，非常遺憾塞國總統昧於現實迎合中國敘事框架。

陳冠廷強調，此次已非武契奇首度發表「一中」謬論。二月時，他曾在中國官媒環球電視網（CGTN）播出專訪時，便提及「台灣屬於中國」。當時外交部也立即發聲明譴責。

習近平此行另一站訪問匈牙利，與匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）會談，雙方宣布將中匈關係提升為「新時代全天候全面戰略夥伴關係」。作為歐盟內部最親中國的盟友，以及今年下半年度的歐盟輪值主席國，習近平甚至鼓勵匈牙利發揮積極作用，推動中歐關係發展。

陳冠廷說，匈牙利總理奧爾班作為歐盟的異類，總是毫不掩飾地與中俄強權建立友好關係。去年，奧爾班更曾戲謔地將歐盟與蘇聯相比擬，稱「莫斯科是場悲劇，布魯塞爾只是一場拙劣的當代模仿」。他引述布魯塞爾研究機構主任德蕾莎．法倫的說法強調，奧爾班已經是「中國在歐盟的得力助手，能夠阻止或淡化他們不喜歡的任何事情」。

陳冠廷提醒，台灣的國際處境向來艱難，近年來積極深化與中東歐、巴爾幹地區國家友誼的成果已有進展，但中共仍極盡所能壓縮台灣空間。他強調台灣應該專注在實質上的外交交流，包含科技、技術、文化、觀光、教育等，全方面的「實質外交」才是最重要的，希望都可以彼此對等、互惠的方式，持續深化與台灣的交流。