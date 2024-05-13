侯友宜520不出席遭綠轟沒風度　黃揚明揭「歷屆出席真相」嘆：太雙標

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨對於出席520就職典禮，黨內要角不同調，曾是2024總統候選人的新北市長侯友宜以「行程繁忙」為由拒出席，遭民進黨立委王世堅酸「連起碼的風度都沒有，怎麼談朝野合作」。對此，媒體人黃揚明昨（12日）整理「歷屆520出席紀錄」表示，任何人要不要去都是各自的決定，只是過去用仇恨言論說不去，現在又說不去的人氣度不夠，「顯得太雙標了」。他也提到，柯文哲決定出席，是近年繼2020年的宋楚瑜之後，第二位出席的總統落選人。

黃揚明於臉書發文並附上2008年520就職典禮，民進黨表態不出席的報導，他表示，2016年蔡英文就職，六都市長僅「朱立倫」沒去，剛好朱立倫是被蔡英文擊敗的總統落選人， 4年後2020年蔡英文連任就職，六都市長僅「韓國瑜」沒去，剛好韓國瑜也是被蔡英文擊敗的總統落選人。

黃揚明回顧，2008年，民進黨的總統落選人「謝長廷」沒出席總統就職慶祝大會。他提到，陳水扁、呂秀蓮因要交接，都有出席在總統府舉辦的交接儀式。

黃揚明強調，2012年，民進黨的總統落選人「蔡英文」也沒出席總統就職典禮。前一天民進黨由代理主席陳菊、蔡英文等人集結在北平東路舉辦「日子歹過，總統踹共」嗆馬大遊行

因此，黃揚明認為，今年「侯友宜」不去與過去的慣例完全相符。他更提到，「柯文哲」決定出席，是近年繼2020年的宋楚瑜之後，第二位出席的總統落選人。

▲黃揚明貼出過往520「綠營拒絕出席」的報導。（圖/翻攝黃揚明臉書）