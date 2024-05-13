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社會 社會焦點 保障人權

快訊／洩密給詐團還幫洗錢　律師會計師團滅！18人被起訴

▲▼洗錢組織律師，鄭鴻威。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師鄭鴻威涉嫌擔任詐團軍師，找其他律師陪同被告偵訊，回報案件偵辦進度。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

律師鄭鴻威涉嫌與多名同業聯手，長期與詐欺集團合作，以辯護人身分陪同車手等被告接受檢警偵訊，然後將偵查內容洩漏給詐團首腦，台北檢調單位追查近1年，在全台發動多波搜索約談後，13日依涉《組織犯罪條例》《洗錢防制條例》等罪嫌起訴18人，其中鄭鴻威遭求刑9年，另15人是執業律師，林佳毅是鄭鴻威的助理，李昊承則是會計師。

檢調單位在2023年8、9月間，偵辦1起幫詐團取款的車手案件時，發現部分被告應訊內容早就套好招，追查發現，以鄭鴻威為首的辯護律師們，涉嫌利用陪偵做筆記，或被告遭聲押後的律師閱卷機會，取得案件內容與偵查方向，再透過加密的Telegram回報給鄭鴻威，由鄭再轉傳給詐團首腦。

主任檢察官劉仕國、檢察官王文成指揮調查局追查發現，鄭鴻威在2023年間，加入由連姓男子所組成的「銀河車隊-美國」詐欺集團，負責處理該集團旗下車手遭檢警查緝後之相關之法律事務，內容包含遭查緝前之防範措施、遭查緝當下與檢警之應對，與遭查緝後由其自行或指揮安排派案律師擔任落網車手之辯護人，以監視車手是否供出上游成員。

▲▼準律師林佳毅涉參與律師學長鄭鴻威洩露偵查秘密給詐團的犯行。（圖／記者劉昌松攝）

▲鄭鴻威的助理林佳毅涉參與洩露偵查秘密給詐團的犯行。（資料照／記者劉昌松攝）

鄭鴻威等人藉陪同偵訊等方式，取得車手於偵查中之筆錄內容、車手是否遭羈押、扣案之贓款數額等資訊，並告知詐騙集團成員，以利該集團上游成員管控風險、調派人力及認列虧損，藉此維持該詐欺集團之存續運作。

此外，會計師李昊承也在2023年間，提供名下合作金庫銀行帳戶及虛擬錢包給鄭鴻威，幫鄭鴻威收受詐欺集團報酬，同時在8月17日到12月1日為止，將詐團打入的虛擬貨幣兌換為新台幣1270萬餘元，扣除53萬8401元當報酬後，將1216萬6500元轉到鄭鴻威的台新銀行帳戶，協助隱匿犯罪所得。

專案小組爬梳相關事證，發現與鄭鴻威接受委任的詐團車手案件，遍及台北、高雄、台南、台中、嘉義，因此常派工給當地律師協助陪偵，然後將偵查秘密回報給鄭鴻威，2月間開始，發動4波搜索約談行動，多名律師遭聲押禁見獲准後，已經陸續供出犯行獲得交保。其中鄭鴻威除了坦承部分洩密犯行，對於洗錢、組織犯罪部分仍矢口否認，犯後態度不佳，檢察官建請法院從重量處有期徒刑9年以上。

前他涉案遭起訴的律師分別是楊雅涵、李明潔、張作詮、朱一品、林聰豪黃耕鴻、賴季倉、湯建軒、曾彥鈞、官厚賢、廖瑞銓、陳漢笙、蔡崇聖、鍾璨鴻、李佳玟。另外連男所屬的「銀河車隊一美國」及成員所涉詐欺取財部分，另案偵辦中。

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