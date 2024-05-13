徐巧芯爆料準經長郭智輝昔出席「台捷商機說明會」　憂涉利益迴避

▲國民黨立委徐巧芯赴立法院外交及國防委員會質詢。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委徐巧芯因拿密件公文書給媒體拍攝，遭外交部提告洩密。她今（13日）上午前往立法院外交及國防委員會質詢時，繼續關切台捷晶片合作議題，貼出一張照片質疑準經濟部長、崇越科技董座郭智輝曾出席今年2月舉辦的「捷克半導體投資商機說明會」，是否有利益迴避的問題？歐洲司長黃鈞耀說明，這恐怕要問經濟部。

立法院外交及國防委員會今天上午邀請國安局、外交部報告「大陸領導人習近平訪歐後國際關係變化對我國安之影響」，並備質詢。

徐巧芯今天關注，《金融時報》（Financial Times）報導我國2023年11月與捷克簽署烏克蘭重建工作的MOU，實際過程中，我國與捷克有不少涉及先進晶片產業發展與工業經費，是由我國提供主要預算，而外交部4月底透過新聞稿說明，我國自2022年底與捷克政府協商一項5年期的計畫，協助該國成立先進晶片設計中心。

徐巧芯追問，請問經費來源為何？又是多少錢？黃鈞耀說明，我國與捷克之間，沒有報導所稱的預算上的問題。此外，徐巧芯質疑，捷克是否有向我方反應，我方預算與先前講的不一樣？黃鈞耀表示，這是媒體的錯誤報導，事實上，我方與捷克正在洽談如何妥善執行，到目前也還沒有撥款，「因為我們的約是這幾天才有可能談定」，因為過去沒有執行過，因此非常審慎，必須先設立一個監督委員會。

徐巧芯再質疑，郭智輝曾出席「捷克半導體投資商機說明會」，不曉得是暗示了當時就被內定為經濟部長？還是他擔任經濟部長之後，有實質影響力，讓該公司有角色，有資源上的互動？黃鈞耀說明，這個研討會是捷克代表處舉辦的，不是我方舉辦的，外交部並不清楚細節，「民間企業自主行為，外交部並不會介入」。

徐巧芯追問是否有利益迴避的問題？黃鈞耀直言，這恐怕要問經濟部；外交部與經濟部是平行機構，對於需要跨部會協調的涉外事務一定會處理，但是有關徐巧芯關切的案子，實在沒有辦法去問經濟部，因這是經濟部的權責。

台灣新東向全球產學研聯盟協進會（TEALA）、捷克經濟文化辦事處（CECO）及捷克台灣商會今年2月初曾合辦「捷克半導體投資商機說明會」，包括經濟部、國家發展委員會、捷克投資局等官產學界逾百位代表共襄盛舉。

▲外交部次長田中光備詢。（圖／記者屠惠剛攝）