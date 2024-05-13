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學費太便宜！　日本慶應大學校長提案「漲3倍」挨轟

▲▼日本私立名校慶應大學塾長（校長）伊藤公平。（圖／翻攝自Facebook／Keio University Global Page）

▲日本私立名校慶應大學塾長（校長）伊藤公平。（圖／翻攝自Facebook／Keio University Global Page）

文／中央社東京12日綜合外電報導

日本知名私立大學校長伊藤公平，日前語出驚人提議調漲國公立大學學費到150萬日圓，是目前的約3倍水準，引發學生及家長等反彈與議論，官方也出面滅火表示僅在討論並未定案。

日本富士新聞網及日本經濟新聞日前報導，日本政府文部科學省今年3月27日舉行一場有關高等教育樣貌的特別會議，在談到未來的大學教育時，身為中央教育審議會委員的慶應大學塾長（校長）伊藤公平提議「國立及公立大學學費應調高到每年150萬日圓左右」。

●國立大學現行學費53萬5800日圓

日本國立大學學費目前每年為53萬5800日圓（約新台幣11萬1500元），伊藤的建議是大幅調漲學費約100萬日圓。

伊藤在提案中說明，不論國公立及私立大學的設置形式，為提升大學教育品質，有必要建立公平的競爭環境。為達此目的，他提出的方案就是調漲國公立大學學費。

伊藤說，此舉可讓國立大學增加收入，私立大學也會努力經營，用比國立大學更便宜的學費參與公平競爭。

不過，家中有考生的父母質疑「這樣會讓人搞不懂國立大學的意義」。網友也紛紛表達「未來只剩有錢人才能升學」、「如果要150萬日圓就不能升學了」等意見。

主跑大學新聞的記者石渡嶺司說，當然從提升大學教育品質作為前提條件的話，他也認同調漲學費；但對於調漲國立大學學費如何跟提升大學教育品質有所聯結，他還存有疑問。

文部科學省承辦人員4月受訪時說，目前僅在討論提案的階段，尚未做出任何決定，「僅討論（調漲學費）這個內容並非我們的本意」。

解決國立大學與私立大學間學費差距本身，並非私立學校團體近年來的新主張，這次伊藤發言之所以引發關注，在於其提出的解決方案並非調降私立大學學費，而是要求調漲國立大學學費到150萬日圓。

公立高中學生家長認為，現在的國立大學學費已經很貴，伊藤的發言引起廣泛不安與反彈也是意料之中。

伊藤5月接受日經記者專訪談到網路等對大幅調漲國立大學學費有所反彈時說，科學技術持續進步，特別是生成式人工智慧（AI）未來應該能寫出更為正確的文章，高等教育需要培養出能超越科學技術及AI的人才。

▲▼日本私立名校慶應大學。（圖／翻攝自Facebook／Keio University Global Page）

▲日本私立名校慶應大學。（圖／翻攝自Facebook／Keio University Global Page）

●伊藤：目前教育環境培養不出高水準人才

伊藤說，日本的大學生在課堂外的念書時間非常少，特別是文組學生從大三開始就積極參與就職活動，「這樣的教育環境培養不出高水準人才」。

他認為，企業只要訓練大學畢業人才就好的模式已經出現問題，應該更多地投資大學教育，否則無法保持日本的國力。

被問到調漲國公立大學每年學費到150萬日圓的依據為何，伊藤說，根據試算，要提供高水準的大學教育，國公立大學要從每位學生收取一年300萬日圓費用；如果該大學設有理科學系及擁有體育設施等設備的話，300萬日圓的學費是不可或缺。

他說，目前國立大學每年標準收費為53萬5800日圓，加上中央政府平均補助每人約230萬日圓，國立大學可以從每名學生身上收到約290萬日圓的費用，「在中央政府提供補助金不足，又要提升教育水準時，就只能調漲學費」。

伊藤說，國立大學生占整體大學生約16%，沒有理由讓其他國民無條件持續提供其學費。基於受益者負擔原則，希望有能力繳學費的人應該確實支付；至於經濟上有難處的人，中央政府應充實各項獎學金。

他說，在提升高教品質方面，為了讓大家討論可以做些什麼，所以提出了150萬日圓這個數字。

伊藤說，國家經費投入國公立大學是理所當然之事，問題在於個人負擔金額，如果能夠達成平衡，將促使國公立大學與私立大學進行健全協調及競爭，「雖然在競爭中會有難以生存的大學，但自然淘汰也是不得已的」。

他也提到，為避免地方出現高教空窗，位處地方的國立大學學費可能應該比首都圈國立大學來得便宜，且針對升學率較低的縣，或是人口外流嚴重的縣，中央政府都有必要給予優待。

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