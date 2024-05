太陽閃焰　日本北海道夜空出現紫色低緯度極光

▲日本北海道各地從11日晚間起都觀測到「低緯度極光」。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社東京12日綜合外電報導

受到太陽表面發生大規模爆炸現象的「太陽閃焰」影響,日本北海道各地從昨天晚間起都觀測到「低緯度極光」,其中在名寄市被拍攝到的紫色極光,將整個夜空渲染得十分夢幻。

日本放送協會(NHK)及北海道放送(HBC)報導,北海道各地從昨天晚間一直到今天凌晨,都被觀測到極光。

極光是太陽表面發生爆炸現象的「閃焰」所噴發帶電粒子,與地球上空空氣分子碰撞產生的發光現象,只要發生大規模「閃焰」,像北海道這種低緯度地區也有可能觀測到極光,被稱為「低緯度極光」。

位於北海道北部的名寄市,從昨天晚間7時左右開始出現紫色渲染夜空的美景,不少網友相繼在社群平台貼文分享。

北海道から見たオーロラはとても美しかった。

The aurora seen from Hokkaido, Japan was very beautiful.#北海道#オーロラ#低緯度オーロラ#aurora#tokyocameraclub







 pic.twitter.com/ZNp2u4LSdf