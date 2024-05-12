太陽閃焰　日本北海道夜空出現紫色低緯度極光





▲日本北海道各地從11日晚間起都觀測到「低緯度極光」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京12日綜合外電報導

受到太陽表面發生大規模爆炸現象的「太陽閃焰」影響，日本北海道各地從昨天晚間起都觀測到「低緯度極光」，其中在名寄市被拍攝到的紫色極光，將整個夜空渲染得十分夢幻。

日本放送協會（NHK）及北海道放送（HBC）報導，北海道各地從昨天晚間一直到今天凌晨，都被觀測到極光。

極光是太陽表面發生爆炸現象的「閃焰」所噴發帶電粒子，與地球上空空氣分子碰撞產生的發光現象，只要發生大規模「閃焰」，像北海道這種低緯度地區也有可能觀測到極光，被稱為「低緯度極光」。

位於北海道北部的名寄市，從昨天晚間7時左右開始出現紫色渲染夜空的美景，不少網友相繼在社群平台貼文分享。

十勝地方的陸別町從昨天日落後到今天凌晨，也可以透過相機鏡頭觀察到夜空變成淡紫色的情況。陸別町的「銀河之森天文台」表示，從雲後天空明亮地發光等線索來看，可以判斷是「低緯度極光」。

銀河之森天文台館長津田浩之說，這幾天受到太陽閃焰影響，出現地球磁場混亂的「磁爆」，所以即使在像北海道等緯度較低的地區，也可以觀測到極光。

昨晚有300多人到銀河之森天文台同賞奇特天文美景。民眾說，「能夠第一次看到極光很高興」；也有民眾說，「雖然肉眼看不見，但沒想到用相機就能清楚拍到，令人感到吃驚」。