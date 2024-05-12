韓10多歲姊弟遭「電棒捲燙皮」凌虐！球桿毆打　殘忍繼母判刑4年

▲南韓發生繼母使用電棒捲燙傷繼子繼女的恐怖虐童案。（示意圖，與本文人物無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓一名33歲繼母因涉嫌虐待她的11歲繼女和10歲繼子，近日遭到忠清北道清州地方法院判處4年有期徒刑。據稱，這名狠心繼母將近一年間多次以管教為由，拿電棒捲燙傷孩子，或持高爾夫球桿暴力毆打，甚至不讓孩子們睡覺等，進行身心虐行。

根據韓媒KBS報導，33歲裴姓女子被指控從2022年12月開始到2023年10月，以訓誡管教為名，多次拿美髮造型用的電棒捲燙傷11歲繼女和10歲繼子，和對待其親生子女的方式有天壤之別。

另外，她也曾對孩子揮舞高爾夫球杆，只准他們吃豆芽等小菜，還要求他們整晚抄寫童話故事書，並且利用監視記錄器嚴密監控，整夜不讓孩子們睡覺等，進行了各種身心虐待。

法官金京燦（音譯）在解釋量刑理由時表示，受害兒童在身體上遭受了相當大的痛苦，在今後相當長時間內也將遭受精神創傷，對健康成長產生負面影響。因此，除了判處4年實刑，法官還命令裴女接受40小時的兒虐治療計畫，並在5年內禁止於兒少相關機構就業。不過，裴女的律師已向法院提出上訴。

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