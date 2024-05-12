金正恩後宮「歡樂組」超嚴格標準曝！　膚白大眼、20歲↓少女

▲金正日1994年曾一度取消歡樂組，但是金正恩上任後隨即恢復。（示意圖／朝鮮中央電視台）



記者王佩翊／編譯

北韓「歡樂組」被視為是領導人金正恩的地下後宮，透過嚴格的選拔制度選出外貌姣好、家世背景優良的未成年少女，如果落選也可能被派給黨內大佬當情婦。而負責篩選的神祕單位「組織部6課」更是有一套選拔標準，被認為是根據金正恩的喜好而定，其中包含膚白、大眼、臉部修長以及未滿20歲等。

根據《每日北韓》報導，北韓各地的朝鮮勞動黨委員會中都是有一個名為「組織部6課」的神祕部門，他們的工作是負責篩選出年輕的男女，並從外貌到思想等各個面向，確保是「沒有問題的人」，再將他們送到首都平壤。

根據《自由亞洲電台》26日報導，咸鏡南道各市與郡的朝鮮勞動黨委員會近日開始著手於「挑選秀女」，而其選拔標準也曝了光，分別是膚色白皙、大眼睛、臉型微長、10多歲的未婚女性。

事實上，這只是最基本的門檻，而最終誰能入選，仍需由中央決定，其中職業、教育水準、身高、體重、臉型等也成為角逐關鍵。

▲據傳，金正恩有一套嚴格的選拔標準。（圖／達志影像／美聯社）



這類選拔工作每年都在進行，參與選拔的女性通常在念高中時就會被看中，等到畢業後直接接受進一步的的審查。每年每個市或郡都會選出數十人，並將名單交給中央，不過選拔制度極為嚴格，通常在最終審查階段，大多數的人都會被淘汰。

儘管組織部6課嚴格要求參選者是未婚女性，但是偶爾也會有條件優越的獨居寡婦、水電技師、園藝家等技術人員入選。

根據消息人士透露，在他所在的地區，會有2名6課的幹部經常走訪大學與專業學校，或是到有較多年輕女性工作的工廠，尋找可參考人選。他強調，「市、郡的勞動黨委員會6課的職員，他們的人事評價取決於有多少他們選的人通過最終審查。如果選出的女性獲得高度評價，還能獲得金正恩的獎勵。」

然而就算外貌條件優越，也不代表能夠取悅龍心。6課幹部如果找到身高適中、健康、年輕的未婚女性，便會停下來詢問對方的名字、父母名字、工作職位與家庭地址等，並進行階級、身分調查，再度篩選。

雖然初步的審查制度就非常嚴格，但是就算通過了6課的篩選，成功前往平壤參加最終審查，合格率也只有百分之一。