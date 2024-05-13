三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

▲石春吉帶著鷹眼隊一起調閱監視器，靠著小狗「糯米」成功找到張嫌。（圖／記者陳以昇攝）



記者柯振中／綜合報導

三重祖孫分屍案受到社會矚目，警方漏夜調查後，12日一早就成功逮到張姓嫌犯。而在調查的過程中，號稱「鷹眼神探」的巡佐石春吉更是扮演了關鍵角色，發現了監視器畫面中的小細節，協助專案小組成功逮人。

過去新北警局曾成立「鷹眼隊」，隊中成員都是調閱監視器的好手，此次命案曝光以後，鷹眼隊立即出動，開始過濾監視器畫面。

鷹眼隊透過監視器畫面，鎖定了張姓嫌犯的行蹤，並且發現張男6日就已搭乘高鐵南下到台中，於是將這項情資提供給專案小組，也讓專案小組順利在台中逮到人。

▲石春吉表示，嫌犯帶狗離開的情況十分罕見，且狗狗在監視器中是相當明顯的目標。（圖／記者許權毅攝）



對此，有「鷹眼神探」稱號的石春吉受訪時透露，張姓嫌犯攜帶的寵物狗「糯米」是關鍵，因為嫌犯帶狗離開十分罕見，且狗狗在監視器畫面當中，又是相當顯眼的目標。

事實上，石春吉除了是新莊警備隊小隊長以外，也是「鷹眼隊」的帶領者，且他不但擁有「鷹眼神探」的稱號，同時也被封為「監視器達人」。

▲石春吉過去曾擔任叫賣哥，除了練出口才以外，也擁有驚人的眼力，對於破案有很大的幫助。（圖／翻攝臉書／新北市政府警察局）



石春吉並非出社會以後就從事警職，而是在市場叫賣了10年，28歲時才走入警界，至今已有15年。石春吉坦言，其實叫賣的經驗對於現在的工作相當有幫助，因為需要在短時間內看清每位顧客，並且確定在場的人當中，誰最有機會買單，加上從警10多年來累積的經驗，讓他更能把握住畫面出現中的有用訊息，協助專案小組的工作。

除了這起案件以外，石春吉還參與偵破過許多案件，包含民生路殺人案、館長槍擊案、台版柬埔寨案、新店槍擊案、永和分屍案、地表最大宗毒品海洛因案等案件，破案能力十分出色。