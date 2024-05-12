三重女最後身影曝！冷血夫懷疑被綠埋殺機　與母兒先後1天遭掐死

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市三重昨(11日)驚傳滅門血案，69歲劉姓老婦、30歲陳姓二女兒及3歲孫子遭棉被裹屍，被發現時已嚴重腐爛發臭，警方認定陳女的24歲張姓丈夫涉有重嫌。警方今(12日)循線於台中一處日租套房將張嫌逮捕到案，他坦承因懷疑妻子劈腿，又與岳母為錢爭執，因此活活將妻子、岳母及無辜的繼子掐死，而陳女案發前的最後身影隨之曝光。

▲三重祖孫滅門案，二女兒最後身影曝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

回顧案情，劉女的大女兒多日聯繫不上母親，因此找了鎖匠登門，沒想到門一開卻驚見母親、妹妹及外甥遭棉被裹屍，陳屍在床上，而妹婿則失聯。大女兒透露，妹婿有詐欺前科，同時也是詐欺通緝犯，案發前還曾向母親開口借了40萬，還經常有銀行撥打催繳電話，懷疑是張男在外負債走投無路，才把帳戶賣給詐騙集團，目前已列警示帳戶。

警方事後展開調查，經過徹夜調閱監視器，並掌握其行蹤後，於今日上午10時50分在台中一處日租套房埋伏逮捕到張男。經查，張男與陳女2022年結婚，婚後便搬進該大樓，月租4萬，至於3歲兒子則是陳女與前夫所生，平時由岳母劉婦照顧，因此小孩都與岳母同睡，警方到場時，3人遺體都在岳母房間內的床上，由左至右依序是劉婦、陳女、3歲繼子。

張男遭逮後坦承犯案，供稱因懷疑妻子劈腿，1日當天與妻子發生爭執後，一氣之下便活活將妻子掐死，而隔天又與岳母為了40萬元債務爭吵，再動手掐死岳母，而至於為何掐死繼子，他則不願說明。

▲▼張嫌帶著狗逃亡，被逮時還抱著狗狗一同進入警局。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳女的最後身影畫面稍早也曝光，可以看見案發前一天，她一身休閒輕裝搭乘電梯，手裡還拿著食物，模樣相當輕鬆自在，沒想到隔天就與張男發生爭執，與母親、兒子先後遭活活掐死，令人不勝唏噓。