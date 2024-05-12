神明「神救援」！三重警卡關拜廟秒破案　替天行道逮滅門女婿

▲張男掐死妻子一家三口後，帶著愛犬「糯米」逃亡至台中。（圖／記者陸運陞攝）



記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北市三重區11日驚傳滅門血案，69歲劉母、30歲二女兒與3歲孫子陳屍家中，死亡約10天後才被發現。據悉，警方在調查張嫌行蹤時，一度陷入膠著，追捕的專案小組正好經過台中高鐵站附近的「紫微宮」，一行人燒香稟告後，不久就傳來鎖定張嫌逃亡路線的好消息，大家都驚訝不已。

據了解，三重警方組成的專案小組根據初步掌握的消息，今早7點左右南下追到台中，但線索卻斷在高鐵站，四處找不著張嫌行蹤，案情一度陷入膠著，警方開車在高鐵站附近繞時，看到一間供奉三官大帝、城隍爺的「紫微宮」，為求迅速平安找到嫌犯，眾人便進入廟裡燒香，稟告神明此事。

▲張男剛租下長租套房第2天，就被警方逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）



神奇的是，就在這時，負責調閱監視器查找張嫌行蹤的警員突然傳來好消息，發現張嫌從高鐵站離去時前搭上一輛多元計程車，警方循線找到該名司機，司機也表示當天張嫌因為提著粉紅色行李箱，還帶著一隻狗，所以非常有印象。

靠著司機說法，警方接著又順利找到張嫌第一間承租的日租套房，再追到西屯水湳商圈的長租套房，最終順利破門逮到張嫌，警方也相當感激神明冥冥之中的保祐。