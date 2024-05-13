掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

文／中央社

新北市三重區發生祖孫3代命案，涉嫌殺人的二女婿張姓男子被警方火速查緝到案，初步了解，張男疑因感情問題先殺死妻子，繼而因金錢糾紛殺害岳母。檢方擇期解剖死者釐清死因。

張男在警詢後已由涉案關係人轉為涉嫌人，依規定夜間停止詢問下，張男隨身帶著的愛犬「糯米」不能和張男同處拘留室，12日晚間已由張男家屬赴警所將「糯米」領回。

▲陳家大姊在堂姊的陪同下，到分局將愛犬糯米帶走。（圖／記者陳以昇攝）

三重區11日晚間發生祖孫3代命案，30歲陳姓女子與3歲兒子、69歲母親被人發現遭棉被包裹，陳屍在住處臥室，而陳女的丈夫張男則搭車離去，被警方認為涉嫌重大。

警方調閱監視畫面，確認張男日前搭高鐵南下台中，經掌握張男行蹤後，10多名員警南下台中，12日上午到張男在台中市西屯區的租屋處逮人。而張男見大批員警攻堅時態度淡定，警方形容張男的態度似乎沒有什麼反應。

▲張姓嫌犯抱狗抵警局。（圖／記者陳以昇攝）

初步了解，張男疑因感情問題先殺死妻子，繼而因金錢糾紛殺害岳母，而妻子與他人所生的小孩，也疑似遭張男下毒手。檢方12日會同法醫相驗3死者，由於身體沒有明顯外傷，因此將擇期解剖以釐清死因。

張男帶著愛犬「糯米」逃亡台中遭逮，被押回三重警分局時仍緊抱愛犬，就連張男的母親打電話給警方時，仍不忘關切「糯米」的狀況。

警方預定今天上午把張男移送檢方複訊。