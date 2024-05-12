媽媽剛過世！婆婆竟酸「不愛運動才早死」：沒生兒子燒一燒就好

▲女網友接受不了婆婆的離譜言論。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

親人離世是一種無法言喻的心情，特別是對於與親人之間有著深厚情感聯繫的人來說，這種悲傷可能會持續很長時間。日前一名女網友就表示自己的媽媽前陣子過世了，沒想到婆婆竟然說，「你們家沒有兒子，也不用辦什麼儀式、燒一燒就好了」。婆婆甚至還說親家母是因為不愛運動才會這麼早死，離譜言論讓網友相當傻眼。

該名女網友在臉書社群「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示自己的媽媽前陣子過世了，沒想到婆婆說了許多離譜言論，像是「你們家沒有兒子，也不用辦什麼儀式、燒一燒就好了」，甚至還跟媳婦說，「妳媽就是不愛運動才會這麼早死，哪像自己每天都會活動筋骨、重視健康」，讓原PO相當傻眼。

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原PO也說明婆婆過往也經常發表類似言論，「常自以為是長輩、端婆婆架子一張嘴亂講話、口無遮攔，不是什麼大事、我也左進右出就算了，但這次真的太誇張」，所幸原PO老公聽見後就與爸爸反應。最後婆婆被公公唸一頓後，只回一句，「呀..我就嘴笨、比較不會講話」，然後就假裝無事發生。

婆婆的離譜行為也讓原PO忍無可忍，「嘴笨嗎？我看是嘴欠吧，看在老公對我好，還有兒子的份上我忍下沒撕破臉，但正好，以後非必要不用見面，連『媽』這個字我也不會再叫了、我媽已經過世、而妳不配！」

文章曝光後也引起網友熱議，不少人紛紛留言表示，「不用叫她，以後也不用幫她做任何事，嘴巴那麼臭」、「不用理他，惡婆死後也像他自己說的隨便燒一燒就好，骨灰倒水溝」、「缺德嘴，我會從她講出這種話的當下，當她死了」、「死者為大，人都已死還要被這樣消費，妳婆她不怕死後被割舌頭？」「那不是嘴笨，根本是故意的，講話那麼沒口德」。

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