夫外遇！婆婆「也是小三」勸她接受：這是神明的考試　正宮怒告

▲人妻不滿婆婆要她接受丈夫外遇等言論，離婚後怒告婆婆。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名人妻因老公外遇，向同住的婆婆訴苦，婆婆卻說「我自己也是人家的小三」、「這是王爺(神明）的考試」要她接受，還下跪要人妻留下來同住，並要她不准讓小孩改姓，不然「祖先不會放過你」。人妻離婚後，憤而將婆婆告上法院，求償30萬元。士林簡易庭審理，認為婆婆並無侵權行為，判人妻敗訴。

人妻主張，她和丈夫在去年3月離婚，婚姻期間她和婆婆同住，丈夫對她有多次家暴行為，甚至還外遇，她向婆婆求助，但婆婆卻勸她「現在外遇也是很正常的事情」、「我自己也是人家的小三」、「這是王爺的考試」，要她接受丈夫的行為。

人妻表示，因她前段婚姻中，前夫也有外遇的情形，婆婆竟要她好好檢討自己，不然為什麼兩段婚姻的老公都會外遇，更將她和丈夫的前女友做比較，指責、批評她。而後婆婆怕她帶走小孩後，小孩會從母姓，還恐嚇說「你可以把小孩帶走，但如果你敢改姓，我們家的祖先不會放過你…」，甚至在丈夫的指示下對她下跪施壓，要求她繼續留下來同住。婆婆不僅辱罵她，還用長輩、神明、祖先等名義威嚇她，已侵害她的名譽權和自由權，讓她感到莫大的痛苦，提告對婆婆求償30萬。

全案審理時，婆婆認為人妻在婚姻期間常吵架，對她也不禮貌，甚至常藉口在三更半夜要帶子女離家，鬧得整個家都不安寧，人妻隨時都在錄音錄影，而她年紀大了也不會對媳婦做什麼事，且家事都是她在做，她過得更痛苦，人妻求償並沒有道理。

法官認為，婆婆提及「現在外遇也是很正常的事情」等語，只是針對外遇和當小三等議題，分享自身的人生經驗，並沒有要求人妻接受老公的外遇行為，也無證據顯示婆婆指責、批評她。另外婆婆不希望子孫改姓，僅為發表看法，且一般人並不會因長輩說「祖先不會放過你」，就心生畏懼，判婆婆沒有侵害人妻的權益，人妻敗訴。可上訴。