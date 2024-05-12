談當媽媽後的改變？　藍委無奈提一往事喊：好久沒有party

▲國民黨媽媽立委拍攝短影音談「當媽媽之後的改變」 。（圖／翻攝社群平台）



記者崔至雲／台北報導

今天是母親節，國民黨媽媽立委們集結一起錄製短影音，談「當了媽媽最大的改變是什麼？」其中立委陳菁徽說，她當了媽媽後再也沒有去party，因為有次宿醉參加小孩園遊會就吐了，引發全部立委哄堂大笑；立委馬文君也直言，當了媽媽變胖了，讓一旁委員吐槽「這可以怪小孩嗎？」。

陳菁徽在社群媒體instagram放了一段短影音，影片中都是國民黨籍的媽媽立委，包含李彥秀、張嘉郡、柯志恩、萬美玲、許宇甄、呂玉玲、馬文君等人。

影片中，小編問到「當了媽媽最大的改變是什麼？」，陳菁徽說，「當了媽媽後我再也沒有去party了，因為有次宿醉參加園遊會就吐了」；李彥秀說，「當媽媽後變得嘮叨、邋遢」；不過張嘉郡甜喊，「我覺得我變溫柔了」。

柯志恩接著說，當了媽媽後，終於知道戰爭是怎麼打出來的，也相信自己不會是好人；萬美玲說，「當了母親會成為全天下最美的女人」；許宇甄提，當了母親就變成萬能，因為什麼都得做；呂玉玲則說，當了母親後，個性都變得圓圓圓。

最後一位是馬文君，她認為當了媽媽以後是會「變胖」，一席話讓旁邊委員都笑出來，更有委員笑「這可以怪小孩嗎？」馬文君還說，因為自己工作太忙，常讓別人誤以為他們家是單親家庭，一旁柯志恩笑說「我們都是偽單親」。