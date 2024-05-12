扭蛋包牌卻沒有大獎！店家竟喊「已經拿起來了」：被抽走就沒人玩

▲大獎沒在扭蛋機裡。（圖／網友授權提供轉載）



記者施怡妏／綜合報導

包牌卻沒有大獎！一名男網友表示，日前到台北西門町一間日式賣場購買情趣用品的扭蛋，看到大獎還未抽出，盒子裡剛好剩下6個，於是全包了，沒想到一一打開後，仍不見大獎，店家表示大獎事前就被拿起來了，因為怕大獎被抽走就沒有人要抽了，甚至要他們花錢把大獎買回去，讓他超傻眼。

該網友在臉書發文，表示日前跟朋友到日式賣場閒逛，看到情趣用品區的扭蛋大獎還未抽走，於是轉了3、4個，但都只有小獎，繞了一圈又回到扭蛋機旁，看到裡面剩下6顆，大獎也還沒開出，於是包下最後的6顆，共1200元，「結果就是，沒有，轉出來的6顆，沒有一個是獎品單上剩的大獎ORB」。

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原PO詢問店員，對方表示不清楚狀況，一邊翻找獎品櫃一邊Call給主管，「在這段期間內，店員從後面拿出了大獎那顆扭蛋，所以從頭到尾就沒有把大獎擺進去？！」他追問，主管則解釋「如果一開始就把大獎放進去，被抽走後就沒人要抽了」。

▲店家要他花錢買大獎買回去。（圖／網友授權提供轉載）



他聽完只覺得荒謬，「大獎本來就在裡面，不是扭蛋機本來的玩法嗎？」後來經理出面道歉，因為疏失搞錯了獎單，還拿出獎單證明真的有大獎，因為原PO抽完剩下的扭蛋，所以大獎是他們的，「再花兩顆扭蛋的錢，把大獎（ORB）跟最後獎（FILP0）帶回家」。

原PO更傻眼，大獎本來就該在那6顆扭蛋裡面，如今卻要花更多的錢才能拿到，而且連最後獎都要花錢。經理解釋只收到99顆扭蛋殼，板子上寫著100顆扭蛋是廠商寫錯，「然後，把板子上的其中一個數字擅自用原子筆改掉了」，在溝通的過程中，經理說詞一直反覆，甚至還說「這你們的權利，400元帶走，你們到底要不要？」

直到最後店長出面，把大獎直接給原PO，並表示不需要多付任何費用，事件才告一段落，「那個放在獎品版最上面的那一個ORB，到底是店家的疏失，還是廠商的疏失，還是本來就沒有打算放進去呢...而兩個大獎原本是不是真的要跟抽到的人收錢，這我也不了解」。

本文獲得原PO授權提供轉載。