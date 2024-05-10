　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

買周杰倫代言飲料！認真一看怪怪的…秒變「周口杰倫」氣傻

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧瀋陽一名消費者近日在社交平台上吐槽稱，購買了一款名為「亮贏」的冰紅茶飲料，外包裝上印有「周杰倫」的形象，並且標註為「央視廣告品牌」 。不過，深挖發現，委託生產這款飲料的公司為達利園飲品（遼寧）有限公司，而包裝圖上的代言人實際上是網紅「周口杰倫」，原名為李非非。網友嘲笑，山寨周杰倫代言山寨冰紅茶。

▲山寨周杰倫。（圖／翻攝自南方都會報）

▲山寨周杰倫。（圖／翻攝自南方都會報）

據《快科技》報導，日前，「山寨冰紅茶請山寨周杰倫代言」的話題在網上引起熱議。有網友留言表示，「不是請不起，而是周口杰倫更有性價比。」

在抖音平台搜索發現，的確有一位叫「周口杰倫」的網友，粉絲7.5萬，從他發布的影片作品來看，該網友是位周杰倫模仿者。

天眼查顯示，達利園飲品（遼寧）有限公司成立於2022年8月，法定代表人為汪丹，主要從事食品銷售、酒類經營等。今年4月11日，因侵害商標權糾紛，達利園飲品（遼寧）有限公司作為被告之一，被天津冠芳可樂飲料有限公司起訴，目前案件仍在審理當中。天津冠芳可樂飲料有限公司旗下擁有「冠芳山楂樹下」飲品品牌。

▲山寨周杰倫。（圖／翻攝自南方都會報）

▲周口杰倫。（圖／翻攝自南方都會報）

大陸品牌達利園母公司達利食品旗下擁有多個知名休閒零食品牌，包括可比克、好吃點、豆本豆、美倍辰、樂虎、和其正等。達利食品於1989年在福建泉州創立，2015年11月20日，達利食品登陸港交所上市，2023年8月24日，達利食品正式下市。

針對此事，「山寨」的達利園飲品（遼寧）有限公司回應，公司經合法註冊，都有正常手續，相關產品並非虛假宣傳。另外，公司請的代言人為網紅「周口杰倫」，產品上也標明了代言人本名「李非非」，至於「央視廣告品牌」字樣，該公司稱因為確實在央視做過廣告。該公司同時表示，該款產品剛試生產試銷，只往瀋陽部分小超市發了貨。

對此，「正版」的達利園回應，「這不是我們產品，我們是達利食品集團有限公司，其他名稱中帶地名的，都不是我們的。」

ET快訊
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

最痛母親節　陸男童「大街打媽媽」狂扯頭髮攔不住

回望人間最後一眼！15歲女孩遭父母拋棄　跳河輕生遺體無人認領

人民日報：美炒作中國產能過剩　是大選候選人策略

廣州爆出1例「流產披衣菌」　女子疑接觸牛羊時感染

「孩子，記住我愛你！」　來自16年前「汶川媽媽」告別簡訊

欠錢最大！陸男法庭上「吃掉借據」法官也嚇傻

陸男有怪癖！看到「兩個輪子」無法自拔　偷竊後放自家院子欣賞

游泳去澳門躲債　他「還沒下海」先摔成開放性骨折

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

最痛母親節　陸男童「大街打媽媽」狂扯頭髮攔不住

回望人間最後一眼！15歲女孩遭父母拋棄　跳河輕生遺體無人認領

人民日報：美炒作中國產能過剩　是大選候選人策略

廣州爆出1例「流產披衣菌」　女子疑接觸牛羊時感染

「孩子，記住我愛你！」　來自16年前「汶川媽媽」告別簡訊

欠錢最大！陸男法庭上「吃掉借據」法官也嚇傻

陸男有怪癖！看到「兩個輪子」無法自拔　偷竊後放自家院子欣賞

游泳去澳門躲債　他「還沒下海」先摔成開放性骨折

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

皮膚科醫師揭3個「加重痘痘」的生活習慣：睡眠不足大NG

道奇教頭昨晚就要大谷今天休息　確保他保持最佳狀態到十月　

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

鍋寶316防燙快煮壺 買一送一2L大容量超便利

大陸熱門新聞

最痛母親節　陸男童「大街打媽媽」扯頭髮

回望人間最後一眼！15歲女遭父母拋棄　跳河遺體無人領

陸「手工研磨」5奈米　網：徒手造晶片不遠

安化黑茶加「台灣烏龍工序」 變更甘甜

姊姊車禍去世！妹妹竟「頂替身分」上班14年

40年老茶人　轉戰茶廠流水線

23歲正妹甜交殯葬富二代！2個月後左胸插刀慘死

孩子我愛你！來自16年前「汶川媽媽」簡訊

陸認定「五月天沒假唱」　每場都派人監管

欠錢最大！陸男法庭上「吃掉借據」

村民報警有「屍體」　法醫趕來後驚呆

人民日報：美炒作中國產能過剩是大選策略

男斷指接回長「活蛆」慘截肢　院方：醫生太嫩了

廣州爆1例「流產披衣菌」　疑接觸牛羊感染

更多熱門

相關新聞

日星巴克「草莓星冰樂」終於回歸

日星巴克「草莓星冰樂」終於回歸

日本星巴克 Starbucks 過去的招牌飲品「草莓星冰樂」終於回歸！在初夏時節重新登場，擁有草莓果醬酸甜可口滋味和濃郁生奶油質地，一同送入口中簡直是最大享受。

婚戒也要AA制！人妻見「共同帳戶扣款」氣炸

婚戒也要AA制！人妻見「共同帳戶扣款」氣炸

只接待日文顧客遭炎上！日居酒屋：外國人消費低

只接待日文顧客遭炎上！日居酒屋：外國人消費低

警攻堅疑「闖錯公寓」非裔美軍無辜被擊斃

警攻堅疑「闖錯公寓」非裔美軍無辜被擊斃

「4種假健康飲品」反變胖！　醫公開成分：吃錯傷身

「4種假健康飲品」反變胖！　醫公開成分：吃錯傷身

關鍵字：

飲品周杰倫山寨代言爭議

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面