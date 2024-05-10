買周杰倫代言飲料！認真一看怪怪的…秒變「周口杰倫」氣傻

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧瀋陽一名消費者近日在社交平台上吐槽稱，購買了一款名為「亮贏」的冰紅茶飲料，外包裝上印有「周杰倫」的形象，並且標註為「央視廣告品牌」 。不過，深挖發現，委託生產這款飲料的公司為達利園飲品（遼寧）有限公司，而包裝圖上的代言人實際上是網紅「周口杰倫」，原名為李非非。網友嘲笑，山寨周杰倫代言山寨冰紅茶。

▲山寨周杰倫。（圖／翻攝自南方都會報）

據《快科技》報導，日前，「山寨冰紅茶請山寨周杰倫代言」的話題在網上引起熱議。有網友留言表示，「不是請不起，而是周口杰倫更有性價比。」

在抖音平台搜索發現，的確有一位叫「周口杰倫」的網友，粉絲7.5萬，從他發布的影片作品來看，該網友是位周杰倫模仿者。

天眼查顯示，達利園飲品（遼寧）有限公司成立於2022年8月，法定代表人為汪丹，主要從事食品銷售、酒類經營等。今年4月11日，因侵害商標權糾紛，達利園飲品（遼寧）有限公司作為被告之一，被天津冠芳可樂飲料有限公司起訴，目前案件仍在審理當中。天津冠芳可樂飲料有限公司旗下擁有「冠芳山楂樹下」飲品品牌。

▲周口杰倫。（圖／翻攝自南方都會報）

大陸品牌達利園母公司達利食品旗下擁有多個知名休閒零食品牌，包括可比克、好吃點、豆本豆、美倍辰、樂虎、和其正等。達利食品於1989年在福建泉州創立，2015年11月20日，達利食品登陸港交所上市，2023年8月24日，達利食品正式下市。

針對此事，「山寨」的達利園飲品（遼寧）有限公司回應，公司經合法註冊，都有正常手續，相關產品並非虛假宣傳。另外，公司請的代言人為網紅「周口杰倫」，產品上也標明了代言人本名「李非非」，至於「央視廣告品牌」字樣，該公司稱因為確實在央視做過廣告。該公司同時表示，該款產品剛試生產試銷，只往瀋陽部分小超市發了貨。

對此，「正版」的達利園回應，「這不是我們產品，我們是達利食品集團有限公司，其他名稱中帶地名的，都不是我們的。」