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阿伯買不起咖啡　暖男請客完目睹他「開雙B改裝車閃人」傻眼

阿伯買不起咖啡　陌生男暖請客…轉身見他「開雙B改裝車閃人」怒了

▲ 男子後悔幫阿伯結帳。（示意圖／達志影像）

圖文／CTWANT

是愛心氾濫還是濫用愛心？馬來西亞一間加油站超商日前出現爭議事件，有名男子見阿伯抱怨罐裝咖啡太貴，慷慨幫阿伯付錢，未料他結完帳轉身，竟看到阿伯開著BMW瀟灑離去。

據《星洲網》報導，該名男子4日在國營加油站加油後，順道進站內超商買飲料，並在冷飲櫃前聽到身後傳來抱怨聲。男子轉身發現聲音來自一位與他年齡相仿的阿伯，正在怨歎超商裡罐裝咖啡每罐4令吉10仙（約新台幣28元）太貴。

恰好這時有員工前來補貨，不斷碎碎唸的阿伯也把握機會，投訴「外面只賣2令吉10仙（約新台幣14元），最貴也才3令吉（約新台幣20元），為什麼你家的咖啡賣4令吉10仙」？

男子見阿伯被店員輕鬆化解投訴後還繼續抱怨，猜想阿伯可能真的阮囊羞澀，便主動提議幫忙付咖啡錢並詢問數量。阿伯起初雖不敢置信說「真的？」但在得到男子保證後，拿了3罐咖啡並用手指著男子，示意店員找男子結帳。

未料男子結完帳轉身走出超商，竟看到阿伯正在替自己的高級BMW改裝車加RON97汽油（較昂貴的汽油），車牌更是昂貴的2位數號碼（類似台灣的選號），接著飄撇駕車離去。

男子在心中「呸」了一聲後，後悔替有錢買名車、改車、有高貴車牌還加昂貴汽油的阿伯埋單。文章在臉書曝光後，網友分成兩極看法，有人斥責阿伯太過精打細算，也有網友懷疑阿伯可能只是給人請的司機，才會嫌咖啡太貴。

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