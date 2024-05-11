網美遇臨檢掏胸「任警揉捏雪乳」！肉體換免罰單　秒放行　

▲事後雖證實影片為擺拍，但是涉案警察仍然遭到解雇。（圖／TikTok／NewsChannel5）



記者王佩翊／編譯

美國一名OnlyFans網美日前公開一段成人影片遭到炎上，影片中她遇到警察臨檢，然而她搖下車窗後向警方聲稱自己未帶駕照，隨後竟拉下上衣，「邀請」警察摸她的胸部，而警察也照做了，摸完就直接將她放行。然而影片中暴露了該名警察的徽章，因此他立刻被鎖定工作單位與身分，儘管事後經調查，該影片疑似為擺拍，但他仍然遭到開除，得不償失。

根據《紐約郵報》報導，田納西州納許維爾（Nashville）一名警察因為出現在成人網路平台OnlyFans的色情影片中而遭到警局解雇。納許維爾大都會警察局已經證實這項消息。

這支影片是由色情網美喬丁（Jordin）發布，在影片中她開著車，並對著副駕駛座負責掌鏡的男子說道，「等等我不會收到罰單，我會給他看我的胸部。」兩人隨後被警察臨檢攔下。

喬丁搖下車窗後，警察將手靠在窗框上，但是只看得到男警的身體，看不到臉部。警察隨後聲稱自己是「約翰遜警察」，並要求喬丁出示駕照。然而喬丁告知對方自己沒有駕照後，隨即拉下上衣，露出胸部。

該名自稱「約翰遜」的警察則笑道，「小姐，現在是2024年了，我隨時都可以在網路上看到這些（色情）內容。」不過喬丁仍不放棄，邀請對方觸摸她的胸部，警察隨後伸手揉捏她的雪乳，而喬丁則是作為回應，伸手抓住男警察的胯下。

在警察將手伸進車內時，意外露出了手臂上納許維爾大都會警察局的徽章，該支影片事後也因此被炎上。納許維爾大都會警察局8日得知這支影片後，立刻展開調查，並確定涉案的「約翰遜警察」是該分局的警察赫爾曼（Sean Herman）。

警方指出，「他的行為令人憤怒，對整個納許維爾大都會警察局與其他同仁非常不尊重。」納許維爾大都會警察局則表示，目前已經將該名男子解雇。

不過事後也有網友認為，該支影片明顯就只是一個虛構的情境，並非真實發生的事件，而赫爾曼是在下班時間協助喬丁拍攝影片，不應該被解雇，更稱警方開除赫爾曼的行為「非常愚蠢」。