屠宰廠搞錯地址！　2隻寵物豬在家「無辜慘遭槍殺」

▲美國華盛頓州2隻寵物豬在家遭到射殺。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓州發生離譜事件，一間屠宰廠提供到府服務時，疑似不慎「搞錯地址」，誤殺了某家庭飼養的2隻寵物豬，飼主夫妻一回家，竟目睹心愛寵物倒在血泊中，當場心碎。

衛報報導，如果農場不方便自行載送牲畜，一些屠宰業者會提供到府服務，孰料5月1日發生誤殺慘劇。

飼主納森（Nathan Gray）與妻子娜塔莉經營一座農場，飼養貓、狗、雞、鴨等動物，並於2022年收養2隻小豬派蒂跟貝蒂。5月1日全家人都不在家，請一名農場員工確認住家狀況時，才知道小豬遭到射殺，立刻報案。

A Kitsap County family is outraged after they say their pet pigs were slaughtered after a butcher business got the wrong address. The changes they’re fighting for to make sure no other family will have to bury their beloved pets under these circumstances on @kiro7seattle at 5 pm. pic.twitter.com/0DC1YIgJnw — Louie Tran (@louie_tran) May 10, 2024

納森悲痛回憶，「派蒂與貝蒂倒在血泊中，現場一片狼藉，其中一隻還被鍊住」。他表示，屠宰廠員工聲稱公司使用的GPS導航「搞砸了」，還詢問是否希望業者協助處理小豬遺體，「牠們會被埋在這片土地上，就像我們的其他動物一樣。」

納森的律師向BBC表示，「在法律上，派蒂和貝蒂的待遇，跟黃金獵犬或挪威森林貓沒有什麼不同。沒有合理理由的情況下，蓄意傷害動物是一項嚴重罪行。」納森也指出，2隻寵物豬陳屍地點非常靠近鄰居家圍籬，屠宰廠員工的行為，可能危害其他動物。

如今，夫妻倆呼籲針對到府屠宰服務制定更多安全規範，避免類似悲劇再度發生，「如果他們要把武器帶進某人的家裡，那個人應該要在家……需要進行更多確認，而非在沒人在家的情況下，來你家殺害一隻動物」。