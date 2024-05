屠宰廠搞錯地址！　2隻寵物豬在家「無辜慘遭槍殺」

▲美國華盛頓州2隻寵物豬在家遭到射殺。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

美國華盛頓州發生離譜事件,一間屠宰廠提供到府服務時,疑似不慎「搞錯地址」,誤殺了某家庭飼養的2隻寵物豬,飼主夫妻一回家,竟目睹心愛寵物倒在血泊中,當場心碎。

衛報報導,如果農場不方便自行載送牲畜,一些屠宰業者會提供到府服務,孰料5月1日發生誤殺慘劇。

飼主納森(Nathan Gray)與妻子娜塔莉經營一座農場,飼養貓、狗、雞、鴨等動物,並於2022年收養2隻小豬派蒂跟貝蒂。5月1日全家人都不在家,請一名農場員工確認住家狀況時,才知道小豬遭到射殺,立刻報案。

A Kitsap County family is outraged after they say their pet pigs were slaughtered after a butcher business got the wrong address. The changes they’re fighting for to make sure no other family will have to bury their beloved pets under these circumstances on @kiro7seattle at 5 pm. pic.twitter.com/0DC1YIgJnw