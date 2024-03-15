　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全美第3州　華盛頓州列農曆新年為法定假日

▲▼ 美國紐約唐人街。（圖／達志影像／美聯社）

▲華盛頓州也把農曆新年列為法定假日。圖為紐約唐人街慶新年。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者張欣瑜舊金山14日專電

繼加州和科羅拉多州之後，美國華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）昨天簽署法案，將農曆新年列為法定假日。

為促進亞裔美國人族群包容，華州眾議員、越南裔的泰明靈（My-Linh Thai）今年稍早提出法案，華州眾議院、參議院分別在1月和2月以壓倒性票數通過。

泰明靈為華州友台議員，曾領銜提出友台決議文，訪問過台灣。她15歲時以越南難民身分移民至華盛頓州，她說，「青少年的夢想」促成這項新法律。

她表示，希望亞裔孩子能在這個社會和文化當中看見自己，「他們是美國人...是華盛頓州的一份子，他們應該為自己感到自豪」。

據2020年人口普查數據，華盛頓州亞裔人口約90萬人，占全州12%。

加州之前創下全美首例，自2023年起的農曆春節大年初一，州政府轄下的公務體系和公立學校都放假一天，但當天不給薪，科羅拉多州則在同年6月通過，於每年2月的第1個星期五放假慶祝。

隨著華州通過新法，泰明靈希望進一步推動農曆新年成為聯邦法定假日；同時，她期盼新法能夠打擊反亞裔種族主義，「我希望它（農曆新年法定假日）成為全國性運動...獲得（全美）50個州的認可」。

時至今日，美國仇恨亞裔暴力犯罪仍時有所聞，12日，俄勒岡州波特蘭一名73歲華裔男子梁新民（Xinmin Liang，音譯）赴河邊釣魚遭一名白人男子持棍棒毆打頭部，左眼嚴重刺傷，波特蘭警局目前以攻擊犯罪展開調查。

ET快訊
凱凱阿嬤現身痛哭！王薇君緊抱：她瀕臨崩潰
快訊／柴山驚見男屍　疑離家摔下山坡死亡
LIVE／00940最終日！她買不到怒吼　大谷妻「日本王祖賢
日本麻疹擴散　旅日達人：3類人出國前建議打疫苗
高中妹喊「沒有壞壞過」卻長菜花！　醫一問太衝擊
女大吼「20萬還給我！」　疑買不到00940：何時可申購又不
00941今上市漲逾3%！爆逾13萬張大量　「溢價」風險壓力
檢方怒了！開拘票逮人　叼菸男低頭上銬畫面曝
道奇首度官宣！　發2人合照：大谷與他的妻子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

相信媽媽是吸血鬼　男用「木樁刺破喉嚨」殺人：她常在晚上咬我

致死率85%！棘變形蟲已釀3死　美CDC警告「過敏族1習慣很危險」

中日台補教名人「豐原明」在大阪被捕　涉加密貨幣洗錢詐欺案

預產期只剩下幾周　懷孕女師才傳簡訊給丈夫突「在教室暴斃」

最爆婚禮？男子娶5女婚紗照瘋傳　她曝「真實關係」：很幸福

道奇首度官宣大谷妻！　發2人合照：大谷與他的妻子

巴黎世家「透明膠帶手環」售價上看10萬　時尚網紅：你會戴？

全美第3州　華盛頓州列農曆新年為法定假日

加薩平民領物資遇襲至少29死　以色列駁斥假消息

大谷翔平新婚妻「撞臉婆婆」？　日網友挖出激似照

工程師不治...叼菸惡男爆神隱　媽認屍忍悲：眼淚別掉他身上

大學情侶產女竟棄置果園　雙雙抵殯儀館見無緣女兒

車銀優《美好世界》簡直全能打工人　帥度讓金南珠憂：該怎麼同框

陸元琪因有刺青遭電視台退貨　無奈浪費時間..嘆：不是很尊重我

騎單車鑽車陣捲大車輪下　男滾地2圈...命大起身走了

迪麗熱巴春晚「摔到骨裂」！　受傷沒人發現...秒站起敬業跳完

男苦練8年投籃機花逾10萬元　超狂手速1秒進2球！分數破千

外送員送餐...柴汪1聲代簽收　傳訊給飼主「狗有接到」萌翻

ELLA情人節揪老公：性福一下♥　小腰果遭嫌重..她怒喊「網友別這樣」

虐嬰保母收押餐食滋潤　男童家人聲明捍衛權益

相信媽媽是吸血鬼　男用「木樁刺破喉嚨」殺人：她常在晚上咬我

致死率85%！棘變形蟲已釀3死　美CDC警告「過敏族1習慣很危險」

中日台補教名人「豐原明」在大阪被捕　涉加密貨幣洗錢詐欺案

預產期只剩下幾周　懷孕女師才傳簡訊給丈夫突「在教室暴斃」

最爆婚禮？男子娶5女婚紗照瘋傳　她曝「真實關係」：很幸福

道奇首度官宣大谷妻！　發2人合照：大谷與他的妻子

巴黎世家「透明膠帶手環」售價上看10萬　時尚網紅：你會戴？

全美第3州　華盛頓州列農曆新年為法定假日

加薩平民領物資遇襲至少29死　以色列駁斥假消息

大谷翔平新婚妻「撞臉婆婆」？　日網友挖出激似照

蔣萬安臉書向凱凱家屬致歉　陳建仁：中央地方一定要攜手合作

蔣萬安稱「公親變事主」綠白炸鍋　綠黨團：市長當自己outsider？

00940「流量密碼到齊了」　美股達人：不投資的太太都在問

麟洋配打出本季代表作！扳倒世界第3強敵　挺進全英賽8強

快訊／舊蘇花和仁段事故！貨車車頭撞爛　道路阻斷回堵中

言論空間續緊縮！　「美國自由亞洲電台」3月底撤離香港

凱凱阿嬤哀慟爆哭！王薇君溫暖擁抱畫面曝　心痛：她瀕臨崩潰

新版香港澳門米其林指南出爐　澳門葡京8餐廳從三星跌到二星

蘋果新專利曝光！iPhone連側面都有螢幕可互動

綠質疑王育敏「前3個月是否知情凱凱案」　指王排案是「被告轉法官」

國際熱門新聞

鄰居家傳槍響！他好奇一看瞬間爆頭慘死

凱特王妃失蹤逾2個月　威廉王子爆出軌

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

大谷妻「撞臉婆婆」？日網友挖出激似照

菲警突襲詐騙中心救奴工 現場發現近900人含3台人

美航波音777輪胎爆裂　緊急降落

道奇官宣！　發2人合照：大谷與他的妻子

即／馬斯克「SpaceX星艦」第三度試射成功

SpaceX返大氣層斷訊　第三次試飛失敗

拜登：反對美鋼賣給新日鐵

市場憂通膨復燃　美股收低

即／福島縣近海發生規模5.8地震

大樓破舊老鼠吃光大麻證物　警：牠們嗨翻了

大谷公開愛妻照　右邊2男成亮點

更多熱門

相關新聞

大谷公開愛妻照　右邊2男成亮點

大谷公開愛妻照　右邊2男成亮點

日本球星大谷翔平公布愛妻身分，正是外界臆測已久的前日本女籃球員田中真美子。這張照片立刻成為全球話題，卻被不少網友「歪樓」熱議，因為除了大谷夫婦、翻譯水原一平與妻子之外，道奇投手山本由伸跟他的翻譯園田芳大，也因為拍攝角度關係，看起來就像「手牽手」，讓網友笑稱「3對看起來都很幸福。」

大樓破舊老鼠吃光大麻證物　警：牠們嗨翻了

大樓破舊老鼠吃光大麻證物　警：牠們嗨翻了

美與太平洋3島國合作　助台固邦交阻中國挖角

美與太平洋3島國合作　助台固邦交阻中國挖角

拜登：反對美鋼賣給新日鐵

拜登：反對美鋼賣給新日鐵

SpaceX返大氣層斷訊　第三次試飛失敗

SpaceX返大氣層斷訊　第三次試飛失敗

關鍵字：

北美要聞農曆新年春節華盛頓州

讀者迴響

熱門新聞

即／大谷翔平PO「1女緊貼」合照！網確認是她

韓韶禧、柳俊烈驚爆熱戀！

大谷出發韓國PO動態愛妻首度亮相

鄰居家傳槍響！他好奇一看瞬間爆頭慘死

00939下周三掛牌壓力大？　今淨值首見跌破發行價

龍年首次天赦日效力特別強！做1事好運擋不住

Fed終於放鴿！　7金控準備發威

凱凱生母背景曝！凌虐男友新歡遭通緝

恐怖校園霸凌！13歲國中生遭「鐵鍬打爛臉」亡

下波變天「半個台灣有雨」　冷氣團急凍探11度時間曝

情侶忘情泡溫泉遭偷拍！皇池回應了

台南男坐咖啡廳一整天　暴斃椅子上

社工日誌稱凱凱會罵髒話！阿伯：鬼扯

大谷情人節曝光愛妻　是前日女籃國手

00940募集最終日！　自救會人數快破萬

更多

最夯影音

更多
工程師不治...叼菸惡男爆神隱　媽認屍忍悲：眼淚別掉他身上

工程師不治...叼菸惡男爆神隱　媽認屍忍悲：眼淚別掉他身上
大學情侶產女竟棄置果園　雙雙抵殯儀館見無緣女兒

大學情侶產女竟棄置果園　雙雙抵殯儀館見無緣女兒

車銀優《美好世界》簡直全能打工人　帥度讓金南珠憂：該怎麼同框

車銀優《美好世界》簡直全能打工人　帥度讓金南珠憂：該怎麼同框

陸元琪因有刺青遭電視台退貨　無奈浪費時間..嘆：不是很尊重我

陸元琪因有刺青遭電視台退貨　無奈浪費時間..嘆：不是很尊重我

騎單車鑽車陣捲大車輪下　男滾地2圈...命大起身走了

騎單車鑽車陣捲大車輪下　男滾地2圈...命大起身走了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面