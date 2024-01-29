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25家屠宰場取得HACCP驗證　農業部：持續推動盼提高覆蓋率

▲農業部積極輔導屠宰業者取得HACCP認證。（圖／農業部防檢署提供）

▲農業部積極輔導屠宰業者取得HACCP認證。（圖／農業部防檢署提供）

記者楊惠琪／台北報導

為提高國內肉品消費市場衛生安全，農業部自2020年訂定「屠宰場衛生安全管制措施與驗證要點」，已有25家屠宰場取得HACCP驗證，導入屠宰場現代化管理系統。動植物防疫檢疫署表示，目前取得驗證的屠宰場，家禽及豬隻的屠宰量，分別占全國屠宰量的40%及17%，未來會持續推動，確保國人食安問題。

防檢署表示，國際間有積極推動屠宰場HACCP普及化趨勢，因此從2020年起輔導推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級，並修正屠宰作業準則及訂定「屠宰場肉品衛生安全管制系統實施及驗證作業要點」，已有25家屠宰場取得HACCP驗證，日本政府也正式公告台灣實施為HACCP系統國家，銷往該國的肉類加工品原料都必須在有HACCP驗證的屠宰場宰殺。

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防檢署指出，為持續開展海外商機，國內有6家屠宰場去年獲菲律賓核准列為輸入許可名單，其中嘉一香食品有限公司去年9月外銷菲律賓22噸生鮮豬肉，是從1997年台灣爆發口蹄疫以來，並於2020年於疫區除名後，首櫃生鮮豬肉外銷菲律賓的成功案例。

防檢署說，25家取得HACCP驗證的屠宰場名單及相關申請資訊，已登載於農業部動植物防疫檢疫署網站「屠宰場HACCP專區」，提供業者參考，未來也會持續推動屠宰場現代化、肉品冷鏈升級計畫輔導，以及協助業者申請屠宰場HACCP驗證，以提高HACCP屠宰場的覆蓋率，確保國人肉品食安，也積極開拓外銷市場。
 

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