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國宴等級「囍市集」聚集22家台南知名小吃　黃偉哲歡迎賞傳統戲、吃美食

▲台南市政府與安平當地廟宇攜手合作，舉辦「民安吉慶南方有囍」活動，「囍市集」更聚集22家最知名的台南小吃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府與安平當地廟宇攜手合作，舉辦「民安吉慶南方有囍」活動，「囍市集」更聚集22家最知名的台南小吃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為總統就職慶典獻上祝福，台南市政府與安平當地廟宇攜手合作，將於5月17日至19日晚上7時，在林默娘公園舉辦「民安吉慶南方有囍」活動，邀請秀琴歌劇團、唐美雲歌仔戲團以及明華園戲劇總團等知名歌仔戲劇團，連演三天大戲。

活動現場同步舉辦了國宴等級的「囍市集」，匯聚了22家台南知名小吃，從下午5時至晚上9時半，讓民眾可以一次品嚐到最優質、最道地的台南美食。

市長黃偉哲表示，今年是台南400，作為總統就職國宴的所在地，市府與安平開台天后宮、安平觀音亭、安平港仔尾社靈濟殿及安平全臺金龍殿等廟宇攜手合作，邀請三大歌仔戲團演繹經典劇作，展現對文化的致敬和傳承，同時也透過「囍市集」的舉辦，呈現豐富的台南美食文化。

▲台南市政府與安平當地廟宇攜手合作，舉辦「民安吉慶南方有囍」活動，「囍市集」更聚集22家最知名的台南小吃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次「囍市集」聚集22家最知名的台南小吃，包括周氏蝦捲、度小月、所長茶葉蛋、修安豆花、大水缸酸梅湯、黑橋牌、玉井之門果乾、不老莊藥膳香腸、明新古早味肉包、小南米糕、文章牛肉湯、東東餐飲/府城食府、安平貴記美食文化館、合進製麵、楊哥楊嫂肉粽、全佑甘草芭樂、DoGa 香酥脆椒、瑞珍蝦仁餛飩、綠野農莊文昌雞、慶家黃金泡菜、合口味肉品、七誠米粿等。各家名店皆祭出招牌料理，如炸蝦捲、各式果乾、牛肉湯、蚵仔煎、棺材板、糯米腸、虱目魚Ｑ餅及米粿、現炒肉鬆等眾多品項美食與伴手禮，讓人們觀賞好戲也品嚐到台南道地美食。

台南市政府歡迎民眾踴躍參與活動，一方面欣賞傳統戲，一方面品嚐在地美食，感受台南文化魅力，共慶國家盛事。欲前往「囍市集」的民眾可於當天活動現場購買園遊券，即可至各攤位使用，如果擔心現場排隊人潮太多，也可自11日起上午8時至下午4時前往安平天后宮預先購買園遊券。

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