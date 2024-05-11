3櫻花妹赴韓國賣淫遭逮　主打「列島少女」吸客！激戰價碼曝

▲3名日本女性以觀光目的，免簽證入境南韓賣淫。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

南韓首爾特別市警方破獲一起日本女性在韓非法賣淫案，當場依現行犯逮捕3名20多歲的日籍女子。3人皆在5月以觀光為目的免簽證入境，隨後透過賣淫集團在當地網路刊登的廣告接客。警方指出，單次性交易金額為155萬韓元（約新台幣3.6萬元）。

根據《朝鮮日報》11日報導，首爾警察局根據入境管理法逮捕3名20多歲的日本籍女性。3人5月初持觀光簽證入境南韓後，在當地進行賣淫行為被抓獲。警方指出，3人皆是在首爾江南區的旅館內與買春客進行性交易時，遭到警察現行犯逮捕。

警方指出，日本人以觀光為目的，可以免申請簽證入境南韓90天，而3名日本女子疑似就是濫用這項制度海外賣淫。

除此之外，警方還逮捕了另外4名負責仲介日本籍女子在當地賣淫的韓籍男子。該賣淫集團會在網路上刊登廣告吸引買春客，並以「列島的少女們」作為名號，除了公開賣淫妹的照片外，還會清楚描寫賣淫女子的身材尺寸、性交易費用、是否會說韓文等。而單次金額約在155萬韓元（約新台幣3.6萬元）以上。

除了這3名被現行犯逮捕的女子外，警方還鎖定了另外10名涉及賣淫的日本女子，目前將持續追緝這10人的下落。