奈良梅花鹿「眼神死」扭頭拒吃仙貝！　黃金周旅客擠爆：吃太飽

▲梅花鹿對鹿仙貝毫無興趣。（圖／X@cqFv4ntcLoT6Sk6）
記者王佩翊／編譯
日本許多民眾趁著黃金周連假到外地遊玩或是返鄉，然而以大量梅花鹿聞名的奈良知名景點「奈良公園」卻被網友發現，疑似是因為黃金周遊客太多，瘋狂餵食鹿仙貝，導致當地的梅花鹿吃太飽，看到仙貝都扭頭不甩人，紛紛躺在一旁休息。
根據《おたくま経済新聞》報導，X網友（@cqFv4ntcLoT6Sk6）5日上傳了一張照片並寫到，「由於黃金周人潮湧入，造成『鹿貴仙貝賤』的現況，鹿仙貝現在價值和紙沒兩樣了。」只見照片中的梅花鹿一臉睏意，扭頭不願面對鏡頭，而在牠眼前的則是滿地的鹿仙貝。
これはＧＷの急激なシカ高せんべい安によって紙くず同然の価値となった鹿せんべい。 pic.twitter.com/hJNus8d0MA— 魅惑のなめろうフィットネス (@cqFv4ntcLoT6Sk6) May 5, 2024
報導稱，網友指出，自己是睽違10年再度來到奈良公園觀光，當時看到有一大群遊客拿著鹿仙貝圍繞在梅花鹿群外，而他正準備加入時，卻看到梅花鹿們一臉厭世地坐在路邊休息。
他說，「因為鹿在我面前都是這個狀態（不願意吃仙貝），我的鹿仙貝瞬間失去用處。」
許多遊客都知道，以往前往奈良公園，只要拿著攤販販售的鹿仙貝，都會遇到橫衝直撞的梅花鹿搶著要仙貝吃，更有人直言，「奈良梅花鹿超兇！」如今卻因為過多遊客餵食，使得現場的梅花鹿處於「吃太飽」的狀態。
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