奈良梅花鹿「眼神死」扭頭拒吃仙貝！　黃金周旅客擠爆：吃太飽

▲梅花鹿對鹿仙貝毫無興趣。（圖／X@cqFv4ntcLoT6Sk6）



記者王佩翊／編譯

日本許多民眾趁著黃金周連假到外地遊玩或是返鄉，然而以大量梅花鹿聞名的奈良知名景點「奈良公園」卻被網友發現，疑似是因為黃金周遊客太多，瘋狂餵食鹿仙貝，導致當地的梅花鹿吃太飽，看到仙貝都扭頭不甩人，紛紛躺在一旁休息。

根據《おたくま経済新聞》報導，X網友（@cqFv4ntcLoT6Sk6）5日上傳了一張照片並寫到，「由於黃金周人潮湧入，造成『鹿貴仙貝賤』的現況，鹿仙貝現在價值和紙沒兩樣了。」只見照片中的梅花鹿一臉睏意，扭頭不願面對鏡頭，而在牠眼前的則是滿地的鹿仙貝。

報導稱，網友指出，自己是睽違10年再度來到奈良公園觀光，當時看到有一大群遊客拿著鹿仙貝圍繞在梅花鹿群外，而他正準備加入時，卻看到梅花鹿們一臉厭世地坐在路邊休息。

他說，「因為鹿在我面前都是這個狀態（不願意吃仙貝），我的鹿仙貝瞬間失去用處。」

許多遊客都知道，以往前往奈良公園，只要拿著攤販販售的鹿仙貝，都會遇到橫衝直撞的梅花鹿搶著要仙貝吃，更有人直言，「奈良梅花鹿超兇！」如今卻因為過多遊客餵食，使得現場的梅花鹿處於「吃太飽」的狀態。