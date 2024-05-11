對餐廳「狂刷一星負評」被逮捕！他遊普吉島1舉惹禍　恐要關2年

▲英國遊客對餐廳狂刷一星負評，被指控誹謗而遭逮。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

一名英國男子前往泰國普吉島（Phuket）旅遊時，在當地餐廳的Google地圖評論寫下大量「一星負評」，他因此被指控誹謗，5月9日在曼谷落網，如果定罪恐判最高2年有期徒刑。

《太陽報》報導，這起事件發生在2022年，英國男子為了貪圖方便、節省時間，逕自穿越餐廳顧客專用的捷徑，返回自己的住宿公寓，被餐廳老闆阻止後，雙方爆發口角，就此結下樑子。

老闆發現，在那次爭執後，餐廳Google評價從4.9顆星暴跌到3.1顆星，留言區不僅充斥一星負評，而且投訴內容都是捏造的。他認為，英國男子懷恨在心，夥同友人捏造負面評論，因此氣得向警方報案，聲稱由於遊客的惡意行為，餐廳聲譽及利潤都遭受損害。

泰國當局經過一番調查後，於2023年8月發布逮捕令，但當時英國男子已經離境，直到8個月後的5月9日，才在曼谷一間公寓裡逮到嫌犯。

承辦案件的警官喬帕里（Jomparit Kaewreung）說，現年21歲的嫌犯已經從曼谷被移交至普吉島，以利進一步法律行動，「在偵訊期間，他否認指控。」

儘管英國男子堅稱無辜，卻仍面臨誹謗及「輸入可能對公眾造成傷害的電腦資訊」指控，如果真的被定罪，可能面臨最高2年監禁。