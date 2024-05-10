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母親節養生菜單　瀚寓酒店端出「滋補粵菜」、涵碧樓推「養肝潤肺」

▲▼１.為迎接母親節到來，弈夢紅樓推出滋補與兼俱養生的經典粵式母親節套餐，嚴選花膠、龍蝦、瑤柱、鮑魚等頂級食材入菜，以正宗經典粵式美饌取悅母親味蕾，陪您全家與媽媽一起度過幸福好食光。（圖／瀚寓酒店提供）

▲為迎接母親節到來，弈夢紅樓推出滋補的經典粵式母親節套餐，嚴選頂級食材入菜，以正宗經典粵式美饌取悅母親味蕾。（圖／瀚寓酒店提供）

記者潘姿吟／台北報導

Happy Mother's day！一年一度的母親節將至，媽媽的字典裡，必須要有「養生」二字。母親節將至，日月潭涵碧樓湖光軒中餐廳以「養肝潤肺」主題打造春季餐饗，讓來客可以養生美饌、孝順辛勤的母親；台北市信義區的瀚寓酒店粵菜餐廳弈夢紅樓，推出滋補養生的經典粵式美饌取悅母親味蕾。

瀚寓酒店弈夢紅樓主廚陳啟昌，以花膠、龍蝦、瑤柱、鮑魚等頂級食材入菜，端出傳統八道粵式經典料理，傳統講究傳統粵菜手法、強調食材純粹與美味之外，端出花膠、瑤柱與鮑魚燉雞湯等菜品，為愛美的媽媽調身補氣。

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▲▼１.為迎接母親節到來，弈夢紅樓推出滋補與兼俱養生的經典粵式母親節套餐，嚴選花膠、龍蝦、瑤柱、鮑魚等頂級食材入菜，以正宗經典粵式美饌取悅母親味蕾，陪您全家與媽媽一起度過幸福好食光。（圖／瀚寓酒店提供）

▲口感軟嫩Q彈的柱侯銀蘿牛腩筋、百合雲耳鮮蘆筍是健康養顏好食材。▼外皮薄脆緊緻酥香、肉質多汁柔嫩的紅樓蒜香脆皮雞是弈夢紅樓功夫菜。（圖／瀚寓酒店提供）▲▼１.為迎接母親節到來，弈夢紅樓推出滋補與兼俱養生的經典粵式母親節套餐，嚴選花膠、龍蝦、瑤柱、鮑魚等頂級食材入菜，以正宗經典粵式美饌取悅母親味蕾，陪您全家與媽媽一起度過幸福好食光。（圖／瀚寓酒店提供）

此外，口感軟嫩Q彈的柱侯銀蘿牛腩筋、百合雲耳鮮蘆筍，更是媽媽必吃健康養顏好食材、至於外皮薄脆緊緻酥香、肉質多汁柔嫩的紅樓蒜香脆皮雞，更是弈夢紅樓必吃經典的功夫菜，以秘製調料醃製後，再以糖醋水塗抹表皮風乾，最後用熱油多次澆淋，酥脆鮮嫩多汁的口感，一吃就上癮。

至於飯後一口甜的部分，主廚陳啟昌端出「棗皇冰糖燉桃膠」，讓媽媽滋潤又養顏的特製養生甜品，滋味清爽卡路里低，口感柔嫩又細緻，可為媽媽們注入活力，保持青春美麗、綻放光彩。

▲▼１.為迎接母親節到來，弈夢紅樓推出滋補與兼俱養生的經典粵式母親節套餐，嚴選花膠、龍蝦、瑤柱、鮑魚等頂級食材入菜，以正宗經典粵式美饌取悅母親味蕾，陪您全家與媽媽一起度過幸福好食光。（圖／瀚寓酒店提供）

▲花膠、瑤柱與鮑魚燉雞湯，由於鮑魚與瑤柱營養價值高，膠原蛋白滿滿。（圖／瀚寓酒店提供）▼雞燕窩含有豐富膠原蛋白，位列中國四大名補之首，加入紅棗與雞肉燉煮，風味鮮甜。（圖／日月潭涵碧樓提供）▲▼日月潭涵碧樓湖光軒中餐廳以「養肝潤肺」主題打造春季餐饗。（圖／日月潭涵碧樓提供）

涵碧樓湖光軒中餐廳則將重點放在春季養生，主廚們依春季常見體質推出痰濕體質的白玉冬瓜蒸鮮鮑、燕窩紅棗嫩雞湯，營養滋補；而燥熱體質者，也有適合的菊花蘋果蒸鴨湯，清爽助養；體寒體質的人，則有露汁蒸嫩魚、Prime牛排佐紅眼醬等，鮮美補身。

除了餐飲，涵碧樓的養生管家還為賓客量身規劃課程。由經典按摩、藥浴開啟養生之旅，透過八段錦通體活絡，靜心冥想與植修，找回內在祥和。一切的體驗，都讓人沉浸於山水景緻中放鬆身心，啟動健康狀態，以最佳狀態迎接充滿感恩的母親節。

▲▼日月潭涵碧樓湖光軒中餐廳以「養肝潤肺」主題打造春季餐饗。（圖／日月潭涵碧樓提供）

▲日月潭涵碧樓涵碧樓湖景套房陽台。（圖／日月潭涵碧樓提供）

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