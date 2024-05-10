花蓮農遊券預計7／1上路　農業部：面額至少250元起

▲農業部今舉行農村好物記者會並說明花蓮農遊券規劃進度。（圖／農業部提供）

記者楊惠琪／台北報導

0403花蓮強震發生月餘，至今餘震不斷，為幫助災區農民與振興旅遊經濟，農業部農村發展及水土保持署今指出，將發行面額至少250元的優惠券，可用來購買花蓮的農特產或到花蓮農場旅遊，預計7月1日上路，將投入1.83億元經費。

農業部農村水保署今舉行「2024農村好物展前記者會」，針對振興花蓮災區農業與旅遊經濟，水保署副署長林長立表示，預計發行面額至少250元以上的優惠券，若以面額250元計算，預計發行70萬張以上，優惠券將搭配之前的農遊券APP使用。

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林長立指出，優惠券的領券方式仍在研議中，合作商家也在洽談中，面額也還在討論，確定至少會有250元以上，會以花蓮當地的農特產、與花蓮農場旅遊為主，因為還要考量當地交通復原情況，因此優惠券發行時間有待政府跨部會平台討論，具體方案預計6月出爐，最快7月1日上路。

行政院日前核定285億元花蓮災區重建方案，農業部提出復原災區農業14.1億元，其中1.83億元將用於發行花蓮農遊券，初步規劃可在花蓮購買當地農特產品外，也適用於其他縣市舉行的花蓮農特產品展售會。